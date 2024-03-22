18 kişi hakkında uyuşturucudan işlem yapıldı

Düzce’de Jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmada uyuşturucu madde kullanma ve bulundurmadan 11 şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 7 şüpheli hakkında tahkikat başlatıldı.

Düzce’de Jandarma ve Polis ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satılma sına yönelik çalışması sürüyor.

Bu dahilde Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 11-18 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen önleyici faaliyetlerde 140 gram kubar esrar, 20 gram bonzai, 6 gram metamfetamin, 49 kök kenevir, 25 gram kenevir tohumu, 15 adet extacy, 2 adet lyrıca, hassas terazi, 3 adet av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçunu işleyen 11 şüpheli, uyuşturucu imal ve ticareti suçundan ise 7 şüpheli şahsa adli tahkikatı bildirildi.