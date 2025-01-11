18 kişi öldü ama tutuklu sanık yok!

Deprem felaketinde Maraş’ın Onikişubat ilçesinde Akerman Apartmanı 18 yurttaşa mezar oldu. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nde görevlisi beş akademisyene bilirkişi raporu hazırlattı.

Raporda, binanın ilk yapı ruhsatının 2010’da alındığı, binanın temel boyutlarının, donatı alanı ile kolon boyutlarının yetersiz olduğu belirtildi. Ayrıca raporda, oturma ve şişme analizi yapılmadığı da ifade edildi. Üç katlı olarak inşa edilen binaya 2016’da ilave üç kat daha eklendiği belirlendi.

10 SANIK YARGILANIYOR

Uzmanların hazırladığı raporunda ardından müteahhitler Ali ve Salih Dökme, Mehmet Kuşçuoğlu ve Kazım Ceviz statik proje müellifi Şahin Avşaroğlu ile fenni mesul Şenol Korkmaz, statik proje müellifi Ökkeş Alper Erşahan, şantiye şefi Çağrı Bilir, Kalde Yapı Denetim Firmasının yetkilisi Uğur Korkmaz ile Hüseyin Gümüşer hakkında “bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan iddianame düzenlendi. Tali kusurlu bulunan belediye yetkililerinin dosyası ise “ilgili makamlardan soruşturma izni istenmesi” için ayrıldı. Ancak 10 sanığın hiçbiri tutuklanmadı. Depremin üzerinden yaklaşık iki yıl geçti ancak apartman davasının tüm sanıkları tutuksuz yargılanıyor.

25 Haziran 2024’te davanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmada Akerman Apartmanı’nda ölen Avukat Mustafa Torun'un babası Salman Torun, “Herkes başka şeyler anlatıyor, davaya belediyenin de dahil edilmesi gerekiyor. Bu memlekette deprem olacağını herkes biliyordu, herkes birbirini suçluyor” dedi. Yaşamını yitirenlerin yakınları sanıkların tutuklanarak cezaevinde gönderilmesini istese de Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sadece müteahhitlerden Salih Dökme'nin tutuklanmasına karar verdi. Kararda Dökme’nin “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya sebep olma suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesi” olduğunu belirtildi. Salih Dökme’nin yaklaşık iki ay süren tutukluğunun ardından serbest bırakıldığı, 11 Ekim 2024’teki ikinci duruşmada da hiçbir sanığın tutuklanmadığı ve üçüncü duruşmanın 14 Şubat 2025’e bırakıldığı bildirildi.

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ÜÇ KAMU GÖREVLİSİNE SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Yıkılan binalara ilişkin dün yaşanan gelişmelerden bazıları şunlar:

Adana Seyhan Kaymakamlığı, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Hasan Alpargün Apartmanı ile Seyhan Belediyesi eski imar müdürü Alim Erdoğan, Seyhan Belediyesi eski imar müdür yardımcısı Sitare Koçoğlu ve o dönem Seyhan Belediyesi’nde inşaat mühendisi olarak çalışan F.Y. hakkında soruşturma izni verdi.

96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi F Blok davasında ara karar açıklandı. Tutuklu Çetin Kurt tahliye edildi, tutuksuz sanık Tevfik Tepebaşı ise tutuklandı.