18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi: Çanakkale'de ne olmuştu?

18 Mart 1915, Anadolu haklarının en önemli zaferlerinden biri olarak kabul edilen Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümüdür. “18 Mart Çanakkale Zaferi nedir?”, “Çanakkale Zaferi’nin önemi nedir?” ve “Çanakkale Savaşı nasıl kazanıldı?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız, işte bu tarihi destanın detayları!

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ NEDİR?

Çanakkale Zaferi, Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı sırasında İngiliz ve Fransız donanmalarına karşı kazandığı büyük bir savunma zaferidir. 18 Mart 1915’te Osmanlı ordusu, Çanakkale Boğazı’nı geçerek İstanbul’a ulaşmak isteyen İtilaf Devletleri’ne karşı büyük bir direniş göstermiş ve boğazı geçmelerine izin vermemiştir.

Bu zafer, “Çanakkale Geçilmez” sözünün tarihe kazınmasını sağlamış ve Anadolu halklarının bağımsızlık ruhunu perçinlemiştir.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN NEDENLERİ

Çanakkale Savaşı’nın çıkmasının başlıca nedenleri şunlardır:

İtilaf Devletleri’nin Osmanlı’yı saf dışı bırakmak istemesi

İstanbul’u ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışı bırakma planı

Rusya’ya boğazlar üzerinden yardım ulaştırmak isteyen İngiltere ve Fransa’nın stratejik hamlesi

Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın müttefiki olması nedeniyle hedef haline gelmesi

Bu nedenlerden dolayı İngiliz ve Fransız donanmaları, 18 Mart 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışmış ancak ağır kayıplar vererek geri çekilmek zorunda kalmıştır.

ÇANAKKALE SAVAŞI’NIN SEYRİ VE KAZANILAN ZAFER

Deniz Savaşları (18 Mart 1915)

İngiliz ve Fransız donanmaları, 18 savaş gemisiyle Çanakkale Boğazı’na saldırdı.

Türk topçuları ve mayın hatları sayesinde düşman gemileri ağır kayıplar verdi.

Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlar, İtilaf donanmasına büyük zarar verdi.

Bouvet, Irresistible ve Ocean adlı İngiliz ve Fransız zırhlıları batırıldı.İtilaf Devletleri büyük bir yenilgi alarak geri çekilmek zorunda kaldı.

KARA SAVAŞLARI (25 NİSAN 1915 - 9 OCAK 1916)

İtilaf Devletleri, denizdeki başarısızlıktan sonra Gelibolu Yarımadası’na çıkarma yaptı.

Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğindeki Osmanlı birlikleri, Conkbayırı ve Anafartalar’da destansı bir direniş gösterdi.

İngiliz ve Anzak birlikleri ağır kayıplar vererek geri çekildi.

İtilaf Devletleri, 9 Ocak 1916’da tamamen çekildi ve Osmanlı büyük bir zafer kazandı.

Bu savaşın en kritik anlarından biri, Mustafa Kemal’in “Size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum!” sözüyle askerlerine moral vermesi ve savaşın seyrini değiştirmesidir.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN ÖNEMİ

Çanakkale Savaşı, Türk ve dünya tarihi açısından büyük bir dönüm noktasıdır.

Osmanlı Devleti’nin savunmadaki gücünü göstermiştir.

İstanbul’un işgali önlenmiş ve Osmanlı Devleti’nin savaş süresi uzamıştır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün askeri dehası ve liderlik yeteneği bu savaşta ortaya çıkmıştır.

Anadolu'da bağımsızlık ruhu güçlenmiş, Kurtuluş Savaşı’nın temelleri atılmıştır.

Dünya tarihindeki en büyük savunma zaferlerinden biri olarak kabul edilmiştir.

ÇANAKKALE ZAFERİ’NDE KAHRAMANLIK HİKAYELERİ

Bu savaş, birçok kahramanlık öyküsüne sahne olmuştur:

Nusret Mayın Gemisi, boğaza döşediği mayınlarla İngiliz ve Fransız donanmasını büyük kayıplara uğratmıştır.

Seyit Onbaşı, 275 kg’lik top mermisini tek başına kaldırarak düşman gemilerine ateş etmiş ve savaşın seyrini değiştirmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk, stratejik hamleleriyle düşmanın ilerlemesini durdurmuş ve Osmanlı ordusunu zafere taşımıştır.

Bu kahramanlar, Çanakkale Zaferi’nin kazanılmasında kritik roller üstlenmiştir.

18 Mart Çanakkale Zaferi, Anadolu'nun bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktasıdır. Osmanlı askerleri, İtilaf Devletleri’ne karşı olağanüstü bir direniş göstererek büyük bir zafer kazanmıştır.