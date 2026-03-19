18 MART 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvenin adı değişti!

18 Mart 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında dengeler tamamen değişti. Günün en çok izlenen programı, beklendiği gibi diziler değil, dev futbol karşılaşması oldu. İzleyicilerin en çok merak ettiği “dünün reyting sonuçları”, “en çok izlenen program hangisi” ve “hangi dizi kaç reyting aldı” soruları yanıt buldu. İşte detaylı analiz ve güncel reyting listesi…

GÜNÜN LİDERİ: GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Liverpool - Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması, 16,40 reyting ile günün açık ara lideri oldu. Özellikle 23.00 saatinden itibaren yayınlanan mücadele, diğer tüm yapımları geride bırakarak zirveye yerleşti.

DİZİLERDE SERT DÜŞÜŞ

Maç etkisi, özellikle prime time dizilerinde ciddi düşüşlere neden oldu. Günün lider dizisi Yeraltı, yaklaşık 2 puanlık kayıpla 6,87 reyting alarak ikinci sıraya geriledi.

Eşref Rüya ise benzer şekilde düşüş yaşayarak 5,08 reyting ile üçüncü sırada yer aldı. Bu tablo, büyük spor karşılaşmalarının reyting dengelerini nasıl etkilediğini bir kez daha ortaya koydu.

18 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Liverpool - Galatasaray 16,40 2 Yeraltı 6,87 3 Eşref Rüya 5,08 4 Yeraltı (Özet) 4,69 5 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 3,49 6 Müge Anlı ile Tatlı Sert 3,36 7 Eşref Rüya (Özet) 3,34 8 Esra Erol'da 3,28 9 Kuruluş Orhan 3,21 10 Survivor 3,11

GÜNÜN DİĞER DİKKAT ÇEKEN PROGRAMLARI

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Orhan, diğer dizilerin aksine hafif bir yükseliş göstererek listede yerini korudu. TV8’in popüler yarışması Survivor ise yaklaşık bir puanlık düşüşle ilk 10’un son sırasında yer aldı.

Haber kategorisinde ise Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, 3,49 reyting ile günün en çok izlenen haber bülteni oldu.

18 Mart 2026 reyting sonuçları, spor karşılaşmalarının televizyon izlenme oranları üzerindeki etkisini net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray - Liverpool maçı zirveye yerleşirken, dizilerde ciddi düşüşler yaşandı. Önümüzdeki günlerde reyting dengelerinin yeniden şekillenmesi bekleniyor.