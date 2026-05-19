18 MAYIS 2026 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI | Zirvedeki Dizi Rakipsiz!

18 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu. Kanal D’nin rekortmen dizisi Uzak Şehir, hafif artış yaşayarak 20+ABC1 kategorisinde 11,19 reytingle zirvedeki yerini korudu. Pazartesi ekran rekabetinde Uzak Şehir’in ana bölümü ve özet yayını güçlü performans sergilerken, gündüz kuşağı programları, haber bültenleri, yarışma ve diziler Top 10 listelerinde dikkat çekti.

18 MAYIS 2026 PAZARTESİ 20+ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

Sıra Program Reyting 1 Uzak Şehir 11,19 2 Uzak Şehir (Özet) 4,82 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,03 4 Esra Erol'da 3,39 5 Cennetin Çocukları 3,21 6 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 2,89 7 Survivor 2,75 8 Delikanlı 2,50 9 Show Ana Haber 2,02 10 ATV Ana Haber 1,95

Veri kaynağı: TİAK

UZAK ŞEHİR ZİRVEDE RAKİPSİZ KALDI

Uzak Şehir reyting sonuçları, 18 Mayıs Pazartesi gününün en çok merak edilen başlıkları arasında yer aldı. Kanal D’nin ikinci sezonunda da güçlü performansını sürdüren dizisi, 11,19 reytingle 20+ABC1 kategorisinde açık ara lider oldu.

Dizinin özet bölümü de 4,82 reytingle ikinci sırada yer aldı. Bu sonuç, Uzak Şehir’in yalnızca ana bölümüyle değil, özet yayınıyla da pazartesi akşamı izleyici ilgisini koruduğunu gösterdi.

GÜNDÜZ KUŞAĞI PROGRAMLARI İLK SIRALARDA YER ALDI

18 Mayıs Pazartesi reyting listesinde gündüz kuşağı programları yine güçlü sonuçlar aldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert, 4,03 reytingle üçüncü sıraya yerleşirken, Esra Erol'da 3,39 reytingle dördüncü oldu.

TV8 ekranlarında yayınlanan Zuhal Topal'la Yemekteyiz ise AB kategorisinde Top 10 listesinde kendine yer buldu.

CENNETİN ÇOCUKLARI YÜKSELDİ, DELİKANLI FİNAL YAPTI

TRT 1 dizisi Cennetin Çocukları, 3,21 reytingle 20+ABC1 kategorisinde beşinci sıraya yükseldi. Günün en dikkat çeken artışlarından birine imza atan yapım, pazartesi rekabetinde öne çıkan diziler arasında yer aldı.

Show TV’nin Mert Ramazan Demir’li dizisi Delikanlı ise 2,50 reytingle sekizinci sırada ekranlara veda etti.

SURVİVOR VE HABER BÜLTENLERİ TOP 10’DA

TV8’in yarışma programı Survivor, 2,75 reytingle 20+ABC1 kategorisinde yedinci sırada yer aldı. Program, pazartesi gününün Top 10 listesinde yarışma türündeki dikkat çeken yapımı oldu.

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 2,89 reytingle günün en çok izlenen haber bülteni oldu. Show Ana Haber ve ATV Ana Haber de 20+ABC1 listesinde yer alan diğer haber bültenleri oldu.

18 MAYIS 2026 TÜM KİŞİLER REYTİNG SONUÇLARI

18 Mayıs 2026 Tüm Kişiler reyting sonuçları listesinde de zirvenin sahibi değişmedi. Uzak Şehir, 12,23 reytingle kategorinin en çok izlenen programı oldu.

Sıra Program Kanal Reyting 1 Uzak Şehir Kanal D 12,23 2 Uzak Şehir (Özet) Kanal D 5,67 3 Esra Erol'da ATV 4,52 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 4,23 5 Cennetin Çocukları TRT 1 2,93 6 Survivor TV8 2,93 7 ATV Ana Haber ATV 2,86 8 Gelin Kanal 7 2,67 9 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now 2,52 10 Show Ana Haber Show TV 2,45

18 MAYIS 2026 AB REYTİNG SONUÇLARI

18 Mayıs 2026 AB reyting sonuçları tablosunda Uzak Şehir 7,81 reytingle ilk sırada yer aldı. Kanal D dizisinin özet bölümü de AB kategorisinde ikinci sıraya yerleşti.

Sıra Program Kanal Reyting 1 Uzak Şehir Kanal D 7,81 2 Uzak Şehir (Özet) Kanal D 3,45 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert ATV 2,99 4 Cennetin Çocukları TRT 1 2,40 5 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber Now 2,28 6 Delikanlı Show TV 2,02 7 Survivor TV8 1,95 8 Zuhal Topal'la Yemekteyiz TV8 1,72 9 Gelin Kanal 7 1,63 10 Esra Erol'da ATV 1,60

KATEGORİLERE GÖRE ZİRVE DEĞİŞMEDİ

18 Mayıs 2026 Pazartesi reyting sonuçlarında Uzak Şehir, 20+ABC1, Tüm Kişiler ve AB kategorilerinin tamamında ilk sırada yer aldı. Kanal D dizisi, üç kategoride de rakiplerine fark atarak pazartesi akşamının en güçlü yapımı oldu.

Kategori Birinci Program Kanal Reyting 20+ABC1 Uzak Şehir Kanal D 11,19 Tüm Kişiler Uzak Şehir Kanal D 12,23 AB Uzak Şehir Kanal D 7,81

18 MAYIS REYTİNG SONUÇLARINDA DİKKAT ÇEKENLER

