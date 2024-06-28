18 Mayıs hangi burç? 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 18 Mayıs hangi burç sorusu ise 18 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 18 Mayıs hangi burç? İşte 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

18 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 18 Mayıs hangi burç? İşte 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!

18 MAYIS HANGİ BURÇ?

18 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.

18 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

18 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.

Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar. Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.

Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler. Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.

Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler. Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.

18 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER

1048 - Ömer Hayyam, İranlı şair, filozof, matematikçi ve Binom açılımının ilk kullanıcısı (ö. 1131)

1186 - Rostovlu Konstantin, Vladimir prensi (ö. 1218)

1692 - Joseph Butler, İngiliz filozof (ö. 1752)

1706 - Magda Logomer, komşusu tarafından büyücülük ve zehirleme yapmakla suçlanan bitki uzmanı

1711 - Ruđer Bošković, Ragusalı bilim insanı (ö. 1787)

1782 - Adolf von Lützow, Prusyalı asker (ö. 1834)

1822 - Mathew Brady, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1896)

1868 - II. Nikolay, Rus Çarı (ö. 1918)

1872 - Bertrand Russell, İngiliz filozof, matematikçi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ve barış hareketi lideri (ö. 1970)

1883 - Walter Gropius, Alman mimar ve Bauhaus akımının kurucularından (ö. 1969)

1895 - Augusto César Sandino, Nikaragualı gerilla önderi (ö. 1934)

1897 - Frank Capra, Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1991)

1898 - Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk şair (ö. 1973)

1903 - Galeazzo Ciano, İtalya Krallığı'nın Dışişleri Bakanı (ö. 1944)

1916 - André Braunschweig, Fransız yargıç ve sendikacı.

1916 - Miriam Goldberg, Amerikalı muhabir (ö. 2017)

1919 - Margot Fonteyn, İngiliz dansçı ve Türk balesinin kurucusu (ö. 1991)

1920 - Papa II. John Paul, Katolik Kilisesi'nin Polonya kökenli ilk Papa'sı (ö. 2005)

1926 - Bob Benny, Belçikalı şarkıcı (ö. 2011)

1927 - II. Karekin Kazancıyan, İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri Ruhani Başkanı (ö. 1998)

1930 - Serafino Sprovieri, İtalyan Katolik din adamı ve piskopos (ö. 2018)

1936 - Türker İnanoğlu, Türk yönetmen ve yapımcı (ö. 2024)

1937 - Jacques Santer, Lüksemburg eski başbakanı ve Avrupa Komisyonu eski başkanı

1938 - Edwin Erickson, Amerikalı siyasetçi ve iş insanı (ö. 2019)

1939 - Peter Grünberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi

1942 - Nobby Stiles, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2020)

1943 - Daniel Frank Austin, Amerikalı botanikçi (ö. 2015)

1944 - W. G. Sebald, Alman yazar ve edebiyatçı (ö. 2001)

1946 - Andreas Katsulas, Yunan asıllı Amerikalı aktör (ö. 2006)

1947 - Hugh Keays-Byrne, İngiliz-Avustralyalı aktör ve film yönetmeni (ö. 2020)

1950 - Thomas Gottschalk, Alman radyo ve televizyon sunucusu, şovmen ve aktör

1954 - Eric Gerets, Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcu

1955 - Çov Yun Fat, Çinli oyuncu

1957 - Michael Cretu, Romanya-Bükreş doğumlu sanatçı

1960 - Ben Chafin, Amerikalı hukukçu, çiftçi ve siyasetçi (ö. 2021)

1960 - Page Hamilton, Amerikalı gitarist, solist ve prodüktör

1962 - Sandra, Alman pop şarkıcısı

1965 - Bülent Tezcan, Türk hukukçu ve siyasetçi

1967 - Heinz Harald Frentzen, Alman Formula 1 pilotu

1969 - Andras Demeter, Rumen oyuncu ve yönetmen

1969 - Melahat Abbasova, Azeri asıllı Türk oyuncu ve yönetmen

1969 - Helena Noguerra, Belçikalı tanınmış aktris, televizyon sunucusu ve şarkıcı

1970 - Tina Fey, Amerikalı yazar ve komedyen

1971 - Sebastian Bezzel, Alman oyuncu

1972 - Ruhi Sarı, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu

1975 - Sanem Çelik, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu

1975 - John Higgins, İskoç profesyonel snooker oyuncusu

1978 - Ricardo Carvalho, Portekizli futbolcu

1979 - Milivoje Novakovič, Sloven millî futbolcu

1980 - Diego Pérez, Uruguaylı futbolcu

1981 - Edu Dracena, Brezilyalı futbolcu

1984 - Daniel Baier, Alman futbolcu

1984 - Eren Bakıcı, Türk müzisyen, dansçı, oyuncu, söz yazarı ve Grup Hepsi üyesi

1986 - Kevin Anderson, Güney Afrikalı tenis oyuncusu

1987 - Luisana Lopilato, Arjantinli oyuncu

1988 - Taeyang, Koreli R&B - Hip Hop şarkıcı

1989 - Alexandru Chipciu, Rumen futbolcu

1989 - Stefan Ilsanker, Avusturyalı futbolcu

1989 - Daniel Lafferty, Kuzey İrlandalı millî futbolcu

1989 - Muhammed Reşid Mezahiri, İranlı millî futbolcu

1989 - Jonathan Rivierez, Fransız futbolcu

1990 - Mizuki Hamada, Japon futbolcu

1990 - Luke Kleintank, Amerikalı oyuncu

1990 - Yuya Osako, Japon millî futbolcu

1990 - Heo Ga Yoon, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu

1991 - Celal Hasan, Iraklı futbolcu

1991 - David Pavelka, Çek futbolcu

1991 - Fernando Silva dos Santos, Brezilyalı futbolcu

1992 - Fernando Pacheco Flores, İspanyol kaleci

1993 - Alekseyev, Ukraynalı şarkıcı ve şarkı yazarı

1993 - Jiří Prskavec, Çek slalom kanocu

1993 - Ryohei Shirasaki, Japon futbolcu

1994 - Clint N'Dumba-Capela, İsviçreli profesyonel basketbolcu

1994 - Edson Castillo, Venezuelalı futbolcu

1994 - Aleksandar Čavrić, Sırp futbolcu

1994 - Ebru Şahin, Türk oyuncu

1995 - Berk Demir, Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka forması giyen Türk profesyonel basketbolcu

1995 - Kimmy Granger, Amerikalı porno yıldızı

1995 - Thalles Lima de Conceição Penha, Brezilyalı futbolcu (ö. 2019)

1995 - Tobias Salquist, Danimarkalı futbolcu

1997 - Alejandro Rejón Huchin, Meksikalı şair, kültür yöneticisi ve gazeteci

2000 - Ryan Sessegnon, İngiliz futbolcudur

2002 - Alina Zagitova, Rus buz patenci

18 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ

18 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

18 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26

7, 8, 13, 15, 26 Şanslı Renkler: Yeşil, mavi

Yeşil, mavi Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik

BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI

Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.

18 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.

18 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu

Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.