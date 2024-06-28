18 Mayıs hangi burç? 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 18 Mayıs hangi burç sorusu ise 18 Mayıs tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 18 Mayıs hangi burç? İşte 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
18 Mayıs hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 18 Mayıs hangi burç? İşte 18 Mayıs’ta doğanların burcu ve özellikleri!
18 MAYIS HANGİ BURÇ?
18 Mayıs’ta doğan kişiler Boğa burcuna mensuptur. Boğa burcu, 20 Nisan - 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları kapsar. Toprak elementi ile ilişkilendirilen Boğa burcu, kararlılığı, sabrı ve pratik zekası ile bilinir.
18 MAYIS’TA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
18 Mayıs’ta doğan boğa burçlarının astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
- Sabırlı ve Kararlı: Boğa burcu insanları, hedeflerine ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılık gösterirler. Sabırlı yapıları sayesinde zorlu süreçlerde bile dirençli olurlar.
- Güvenilir ve Sorumluluk Sahibi: Boğa burcuna mensup kişiler, güvenilirlikleri ile tanınır. Sorumluluklarını yerine getirmek konusunda oldukça titizdirler.
- Maddi Güvenlik: Boğa burçları, maddi güvenliğe büyük önem verirler. Finansal açıdan istikrarlı olmayı ve tasarruf yapmayı severler.
- Duygusal ve Romantik: Boğa burcu, romantik ilişkilerde sadık ve tutkulu olma eğilimindedir. Sevdiklerine karşı derin bir bağ hissederler.
18 MAYIS’TA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1048 - Ömer Hayyam, İranlı şair, filozof, matematikçi ve Binom açılımının ilk kullanıcısı (ö. 1131)
- 1186 - Rostovlu Konstantin, Vladimir prensi (ö. 1218)
- 1692 - Joseph Butler, İngiliz filozof (ö. 1752)
- 1706 - Magda Logomer, komşusu tarafından büyücülük ve zehirleme yapmakla suçlanan bitki uzmanı
- 1711 - Ruđer Bošković, Ragusalı bilim insanı (ö. 1787)
- 1782 - Adolf von Lützow, Prusyalı asker (ö. 1834)
- 1822 - Mathew Brady, Amerikalı fotoğrafçı (ö. 1896)
- 1868 - II. Nikolay, Rus Çarı (ö. 1918)
- 1872 - Bertrand Russell, İngiliz filozof, matematikçi, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ve barış hareketi lideri (ö. 1970)
- 1883 - Walter Gropius, Alman mimar ve Bauhaus akımının kurucularından (ö. 1969)
- 1895 - Augusto César Sandino, Nikaragualı gerilla önderi (ö. 1934)
- 1897 - Frank Capra, Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 1991)
- 1898 - Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk şair (ö. 1973)
- 1903 - Galeazzo Ciano, İtalya Krallığı'nın Dışişleri Bakanı (ö. 1944)
- 1916 - André Braunschweig, Fransız yargıç ve sendikacı.
- 1916 - Miriam Goldberg, Amerikalı muhabir (ö. 2017)
- 1919 - Margot Fonteyn, İngiliz dansçı ve Türk balesinin kurucusu (ö. 1991)
- 1920 - Papa II. John Paul, Katolik Kilisesi'nin Polonya kökenli ilk Papa'sı (ö. 2005)
- 1926 - Bob Benny, Belçikalı şarkıcı (ö. 2011)
- 1927 - II. Karekin Kazancıyan, İstanbul Ermeni Patriği ve Türkiye Ermenileri Ruhani Başkanı (ö. 1998)
- 1930 - Serafino Sprovieri, İtalyan Katolik din adamı ve piskopos (ö. 2018)
- 1936 - Türker İnanoğlu, Türk yönetmen ve yapımcı (ö. 2024)
- 1937 - Jacques Santer, Lüksemburg eski başbakanı ve Avrupa Komisyonu eski başkanı
- 1938 - Edwin Erickson, Amerikalı siyasetçi ve iş insanı (ö. 2019)
- 1939 - Peter Grünberg, Alman fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi
- 1942 - Nobby Stiles, İngiliz eski futbolcu ve teknik direktör (ö. 2020)
- 1943 - Daniel Frank Austin, Amerikalı botanikçi (ö. 2015)
- 1944 - W. G. Sebald, Alman yazar ve edebiyatçı (ö. 2001)
- 1946 - Andreas Katsulas, Yunan asıllı Amerikalı aktör (ö. 2006)
- 1947 - Hugh Keays-Byrne, İngiliz-Avustralyalı aktör ve film yönetmeni (ö. 2020)
- 1950 - Thomas Gottschalk, Alman radyo ve televizyon sunucusu, şovmen ve aktör
- 1954 - Eric Gerets, Belçikalı teknik direktör ve eski futbolcu
- 1955 - Çov Yun Fat, Çinli oyuncu
- 1957 - Michael Cretu, Romanya-Bükreş doğumlu sanatçı
- 1960 - Ben Chafin, Amerikalı hukukçu, çiftçi ve siyasetçi (ö. 2021)
- 1960 - Page Hamilton, Amerikalı gitarist, solist ve prodüktör
- 1962 - Sandra, Alman pop şarkıcısı
- 1965 - Bülent Tezcan, Türk hukukçu ve siyasetçi
- 1967 - Heinz Harald Frentzen, Alman Formula 1 pilotu
- 1969 - Andras Demeter, Rumen oyuncu ve yönetmen
- 1969 - Melahat Abbasova, Azeri asıllı Türk oyuncu ve yönetmen
- 1969 - Helena Noguerra, Belçikalı tanınmış aktris, televizyon sunucusu ve şarkıcı
- 1970 - Tina Fey, Amerikalı yazar ve komedyen
- 1971 - Sebastian Bezzel, Alman oyuncu
- 1972 - Ruhi Sarı, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
- 1975 - Sanem Çelik, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu
- 1975 - John Higgins, İskoç profesyonel snooker oyuncusu
- 1978 - Ricardo Carvalho, Portekizli futbolcu
- 1979 - Milivoje Novakovič, Sloven millî futbolcu
- 1980 - Diego Pérez, Uruguaylı futbolcu
- 1981 - Edu Dracena, Brezilyalı futbolcu
- 1984 - Daniel Baier, Alman futbolcu
- 1984 - Eren Bakıcı, Türk müzisyen, dansçı, oyuncu, söz yazarı ve Grup Hepsi üyesi
- 1986 - Kevin Anderson, Güney Afrikalı tenis oyuncusu
- 1987 - Luisana Lopilato, Arjantinli oyuncu
- 1988 - Taeyang, Koreli R&B - Hip Hop şarkıcı
- 1989 - Alexandru Chipciu, Rumen futbolcu
- 1989 - Stefan Ilsanker, Avusturyalı futbolcu
- 1989 - Daniel Lafferty, Kuzey İrlandalı millî futbolcu
- 1989 - Muhammed Reşid Mezahiri, İranlı millî futbolcu
- 1989 - Jonathan Rivierez, Fransız futbolcu
- 1990 - Mizuki Hamada, Japon futbolcu
- 1990 - Luke Kleintank, Amerikalı oyuncu
- 1990 - Yuya Osako, Japon millî futbolcu
- 1990 - Heo Ga Yoon, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
- 1991 - Celal Hasan, Iraklı futbolcu
- 1991 - David Pavelka, Çek futbolcu
- 1991 - Fernando Silva dos Santos, Brezilyalı futbolcu
- 1992 - Fernando Pacheco Flores, İspanyol kaleci
- 1993 - Alekseyev, Ukraynalı şarkıcı ve şarkı yazarı
- 1993 - Jiří Prskavec, Çek slalom kanocu
- 1993 - Ryohei Shirasaki, Japon futbolcu
- 1994 - Clint N'Dumba-Capela, İsviçreli profesyonel basketbolcu
- 1994 - Edson Castillo, Venezuelalı futbolcu
- 1994 - Aleksandar Čavrić, Sırp futbolcu
- 1994 - Ebru Şahin, Türk oyuncu
- 1995 - Berk Demir, Basketbol Süper Ligi takımlarından Darüşşafaka forması giyen Türk profesyonel basketbolcu
- 1995 - Kimmy Granger, Amerikalı porno yıldızı
- 1995 - Thalles Lima de Conceição Penha, Brezilyalı futbolcu (ö. 2019)
- 1995 - Tobias Salquist, Danimarkalı futbolcu
- 1997 - Alejandro Rejón Huchin, Meksikalı şair, kültür yöneticisi ve gazeteci
- 2000 - Ryan Sessegnon, İngiliz futbolcudur
- 2002 - Alina Zagitova, Rus buz patenci
18 MAYIS BURCUNUN YÜKSELENİ
18 Mayıs’ta doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
18 MAYIS’TA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 7, 8, 13, 15, 26
- Şanslı Renkler: Yeşil, mavi
- Uğurlu Taşlar: Zümrüt, kuvars, akik
BOĞA BURCUNUN AŞK HAYATI
Boğa burcu, aşk hayatında sadık ve güvenilir bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve bağlılık en önemli unsurlardır. Boğa burcu, Başak ve Oğlak burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Akrep ve Koç burçları ile zorluklar yaşayabilir.
18 MAYIS’TA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
Boğa burcu insanları, pratik zekaları ve sorumluluk duyguları ile iş hayatında başarılı olurlar. Finans, muhasebe, tarım ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Kararlı ve disiplinli çalışmaları ile kariyerlerinde istikrarlı bir yükseliş gösterebilirler.
18 Mayıs’ta doğanların diğer burçlar ile uyumu
Boğa burcunun diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Başak ve Oğlak yer alırken, Akrep ve Koç burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. Boğa burcunun güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.