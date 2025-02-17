18 milletvekiline ait yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sevk edildi

TBMM Başkanlığı'na, 18 milletvekiline ait 21 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Dosyaları Karma Komisyona sevk edilen milletvekilleri şöyle:

"TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tulay Hatımoğulları Oruç, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Berdan Öztürk, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Cupolo, DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk."

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt'un 4 dosyası bulunuyor.