18 Nisan Resmi Gazete kararları | Bugünün Resmi Gazete kararları neler? Enerjide acele kamulaştırma kararları

18 Nisan 2025 tarihli bugünün Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik düzenlemesi, tebliğ ve ilan bölümü yer aldı. Peki, 18 Nisan 2025 Resmi Gazete kararları neler? İşte Bugünün Resmi Gazete kararları!

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

18 NİSAN 2025 RESMİ GAZETE KARARLARI

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Doğal Gaz Alanına İlişkin İş Birliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9741)



–– Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Arasında Altyapı ve İnşaat Projelerinde İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9742)



CUMHURBAŞKANI KARARLARI



–– Manastır-Esenköy RES Elektrik Üretim Tesisisin Yapımı Amacıyla Yalova İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9743)



–– Besa-1 GES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Kırıkkale İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9744)



–– Karaçoban DGES Elektrik Üretim Tesisinin Yapımı Amacıyla Erzurum İlinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9745)



–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumlara 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı İçin Isınma Amaçlı Kömür Dağıtımına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 9746)



–– A. Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünün Adının Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 9747)



YÖNETMELİKLER



–– Rekabet Kurumu Teşkilat Yönetmeliği (Karar Sayısı: 9748)



–– Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik



–– Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği



TEBLİĞLER



–– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2017/13)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



–– Kooperatiflerin Kuruluş ve Anasözleşme Değişiklik İşlemleri ile Kurucu Ortak Sayıları ve Çalışma Bölgelerinin Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ



–– Pamuk Lisanslı Depo Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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