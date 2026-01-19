18 Ocak 2026 Pazar Reyting Sonuçları | Zirvede Kıyasıya Rekabet!

Televizyon ekranlarında Pazar akşamı yaşanan reyting mücadelesinin kazananları belli oldu. 18 Ocak 2026 Pazar günü yayınlanan dizi, yarışma ve haber programlarının izlenme oranları, açıklanan verilerle netlik kazandı. Günün zirvesinde yine değişmeyen bir lider yer aldı.

18 OCAK 2026 PAZAR GÜNÜNÜN REYTİNG LİDERİ KİM OLDU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat, hafif reyting düşüşüne rağmen 7,33 reyting alarak günü birinci sırada tamamladı. Altı sezondur Pazar günlerinin lideri olan yapım, bu sonuçla istikrarlı başarısını sürdürdü.

İLK 3’TE HANGİ YAPIMLAR YER ALDI?

TV8’in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, sezon finali bölümüyle 4,70 reyting alarak ikinci sıraya yükseldi. Now TV dizisi Sahtekarlar ise düşüş trendini sürdürerek 4,34 reyting ile üçüncü sırada yer aldı.

YARIŞMA PROGRAMLARI VE HABER BÜLTENLERİ NASIL PERFORMANS GÖSTERDİ?

Günün dikkat çeken yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, 2,72 reyting ile yedinci sırada kendine yer buldu. Kanal D’de yayınlanan Beyaz’la Joker ise düşüşünü sürdürerek 2,70 reyting ile sekizinci sırada yer aldı.

Haber bültenleri arasında ise Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, 3,70 reyting alarak günün en çok izlenen haber programı oldu.

GÜNLÜK EN ÇOK İZLENEN İLK 10 PROGRAM (18 OCAK 2026 PAZAR – 20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Teşkilat 7,33 2 MasterChef Türkiye 4,70 3 Sahtekarlar 4,34 4 Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu 3,70 5 Show Ana Haber 2,95 6 Sahtekarlar (Özet) 2,78 7 Kim Milyoner Olmak İster 2,72 8 Beyaz’la Joker 2,70 9 Kanal D Ana Haber 2,66 10 Beyaz’la Joker (Özet) 2,53

VERİ KAYNAĞI: TİAK

REYTİNG SONUÇLARI NE ANLAMA GELİYOR?

18 Ocak 2026 Pazar reyting sonuçları, izleyici alışkanlıklarının büyük ölçüde istikrarlı yapımlar etrafında şekillendiğini gösteriyor. Uzun soluklu diziler zirvedeki yerini korurken, sezon finali yapan yarışmalar geçici yükselişler yaşayabiliyor.

18 Ocak 2026 Pazar günü en çok izlenen dizi hangisi oldu?

7,33 reyting alan Teşkilat günü birinci sırada tamamladı.

MasterChef Türkiye kaçıncı sırada yer aldı?

MasterChef Türkiye, sezon finali bölümüyle ikinci sırada yer aldı.

En çok izlenen haber bülteni hangisi oldu?

Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu, günün en çok izlenen haber programı oldu.

18 Ocak 2026 Pazar günü reyting sonuçları, televizyon ekranlarında rekabetin hız kesmeden sürdüğünü ortaya koydu. Teşkilat liderliğini korurken, MasterChef Türkiye ve Sahtekarlar ilk üçte yer aldı. Önümüzdeki haftalarda reyting sıralamasındaki değişimler izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam edecek.