18 Ocak'ta ne oldu? Tarihte 8 Ocak ve özel günler listesi

18 Ocak tarihi, dünya tarihine damga vuran birçok olayın gerçekleştiği, önemli kişilerin doğduğu ve hayatını kaybettiği günlerden biridir. İnsanların bu tarihle ilgili sıkça sorduğu sorular ve merak edilen detayları açıklayarak, 18 Ocak’ı daha yakından inceleyelim.

18 OCAK’TA HANGİ ÖNEMLİ TARİHİ OLAYLAR GERÇEKLEŞTİ?

Nika Ayaklanması’nın Bastırılması (532):

Birçok kişi "Nika Ayaklanması nedir ve ne zaman oldu?" sorusunu merak ediyor. Nika Ayaklanması, Bizans İmparatoru I. Justinianus’a karşı Konstantinopolis’te (günümüz İstanbul) başlayan ve 30.000 kişinin ölümüne yol açan bir isyandır. 18 Ocak 532’de bastırılan bu ayaklanma, Bizans tarihindeki en kanlı olaylardan biri olarak bilinir.

Birçok kişi "Nika Ayaklanması nedir ve ne zaman oldu?" sorusunu merak ediyor. Nika Ayaklanması, Bizans İmparatoru I. Justinianus’a karşı Konstantinopolis’te (günümüz İstanbul) başlayan ve 30.000 kişinin ölümüne yol açan bir isyandır. 18 Ocak 532’de bastırılan bu ayaklanma, Bizans tarihindeki en kanlı olaylardan biri olarak bilinir. Peru’nun Başkenti Lima’nın Kuruluşu (1535):

"Peru’nun başkenti Lima ne zaman ve kim tarafından kuruldu?" diye soranlar için yanıt: Lima, İspanyol kaşif Francisco Pizarro tarafından 18 Ocak 1535’te kurulmuştur. Bu şehir, Güney Amerika’nın önemli sömürge merkezlerinden biri haline gelmiştir.

"Peru’nun başkenti Lima ne zaman ve kim tarafından kuruldu?" diye soranlar için yanıt: Lima, İspanyol kaşif Francisco Pizarro tarafından 18 Ocak 1535’te kurulmuştur. Bu şehir, Güney Amerika’nın önemli sömürge merkezlerinden biri haline gelmiştir. James Cook’un Hawaii’ye Ulaşması (1778):

"James Cook Hawaii’ye ne zaman ulaştı?" sorusu sıkça araştırılır. Ünlü İngiliz kaşif James Cook, 18 Ocak 1778’de Hawaii’ye ulaştı ve bu olay, Hawaii Adaları’nın Avrupa tarafından keşfi anlamına geldi.

"James Cook Hawaii’ye ne zaman ulaştı?" sorusu sıkça araştırılır. Ünlü İngiliz kaşif James Cook, 18 Ocak 1778’de Hawaii’ye ulaştı ve bu olay, Hawaii Adaları’nın Avrupa tarafından keşfi anlamına geldi. X-Işınlarının Tanıtımı (1896):

"X-ışınları ilk ne zaman tanıtıldı?" sorusunun cevabı, 18 Ocak 1896’dır. New York’ta halka tanıtılan X-ışınları cihazı, tıp dünyasında devrim yaratmıştır.

"X-ışınları ilk ne zaman tanıtıldı?" sorusunun cevabı, 18 Ocak 1896’dır. New York’ta halka tanıtılan X-ışınları cihazı, tıp dünyasında devrim yaratmıştır. Paris Barış Konferansı’nın Başlaması (1919):

"Paris Barış Konferansı ne zaman düzenlendi?" diye merak edenler için: I. Dünya Savaşı’nın ardından galip devletlerin liderleri, Avrupa’nın haritasını yeniden çizmek için 18 Ocak 1919’da bu konferansı başlatmıştır.

18 OCAK’TA DOĞAN ÖNEMLİ İSİMLER KİMLERDİR?

Montesquieu (1689):

"Montesquieu kimdir ve neden önemlidir?" sorusu tarihseverlerin ilgisini çeker. Fransız düşünür Montesquieu, kuvvetler ayrılığı ilkesini ortaya koymuş ve modern anayasal demokrasinin temel taşlarından birini oluşturmuştur.

"Montesquieu kimdir ve neden önemlidir?" sorusu tarihseverlerin ilgisini çeker. Fransız düşünür Montesquieu, kuvvetler ayrılığı ilkesini ortaya koymuş ve modern anayasal demokrasinin temel taşlarından birini oluşturmuştur. Oliver Hardy (1892):

"Oliver Hardy kimdir?" sorusuna cevap olarak, Laurel ve Hardy ikilisinin "şişman" tarafı olarak tanınan bu komedyen, sinemanın altın çağında milyonlarca kişiyi güldürmüştür.

"Oliver Hardy kimdir?" sorusuna cevap olarak, Laurel ve Hardy ikilisinin "şişman" tarafı olarak tanınan bu komedyen, sinemanın altın çağında milyonlarca kişiyi güldürmüştür. Cary Grant (1904):

Cary Grant, "Hangi ünlü oyuncu 18 Ocak’ta doğdu?" sorusuna verilebilecek en iyi yanıttır. Hollywood’un altın çağının en zarif oyuncularından biri olarak hatırlanır.

18 OCAK’TA ÖLEN ÜNLÜ İSİMLER KİMLERDİR?

Rudyard Kipling (1936):

"Rudyard Kipling kimdir ve ne zaman öldü?" sorusu sıklıkla araştırılır. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kipling, 18 Ocak 1936’da hayata veda etmiştir. En bilinen eserlerinden biri Orman Kitabıdır.

"Rudyard Kipling kimdir ve ne zaman öldü?" sorusu sıklıkla araştırılır. Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Kipling, 18 Ocak 1936’da hayata veda etmiştir. En bilinen eserlerinden biri Orman Kitabıdır. Makbule Atadan (1956):

"Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan ne zaman öldü?" sorusunun yanıtı, 18 Ocak 1956’dır. Makbule Hanım, Atatürk’ün ailesine dair merak edilen önemli isimlerdendir.

"Atatürk’ün kız kardeşi Makbule Atadan ne zaman öldü?" sorusunun yanıtı, 18 Ocak 1956’dır. Makbule Hanım, Atatürk’ün ailesine dair merak edilen önemli isimlerdendir. John Tyler (1862):

"ABD’nin 10. Başkanı John Tyler ne zaman öldü?" diye soranlar için cevap: Tyler, 18 Ocak 1862’de yaşamını yitirmiştir.

18 OCAK NEDEN ÖNEMLİ BİR TARİHTİR?

18 Ocak, tarihte önemli olayların, keşiflerin ve siyasi gelişmelerin yaşandığı bir gündür. Nika Ayaklanması’nın bastırılması, Lima’nın keşfi ve Paris Barış Konferansı’nın başlaması gibi olaylarla öne çıkar.

JAMES COOK HAWAİİ’YE HANGİ TARİHTE ULAŞTI?

James Cook, Hawaii’ye 18 Ocak 1778’de ulaştı. Bu keşif, Hawaii’nin Batı dünyası tarafından tanınmasını sağlamıştır.

MONTESQUİEU’NÜN DOĞUM TARİHİ NEDİR?

Montesquieu, 18 Ocak 1689’da doğmuştur. Fransız Aydınlanma düşünürü, kuvvetler ayrılığı teorisiyle bilinir.

X-IŞINLARI İLK NE ZAMAN HALKA TANITILDI?

X-ışınları, 18 Ocak 1896’da New York’ta halka tanıtıldı. Bu buluş, tıp ve bilim dünyasında devrim yaratmıştır.

PARİS BARIŞ KONFERANSI’NIN AMACI NEYDİ?

Paris Barış Konferansı, I. Dünya Savaşı’nın ardından Avrupa haritasını yeniden çizmek ve barış anlaşmalarını hazırlamak amacıyla düzenlenmiştir.

18 OCAK’TA TÜRKİYE İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİR OLAY YAŞANDI MI?

Evet, 1940’ta Millî Koruma Kanunu kabul edildi. Bu yasa, II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin ekonomik kaynaklarını düzenlemeyi amaçlıyordu.

18 OCAK’IN TARİHTEKİ YERİ VE ÖNEMİ

18 Ocak, insanlık tarihinin dönüm noktalarından bazılarına ev sahipliği yapmıştır. Siyasi gelişmelerden bilimsel buluşlara, ünlü doğumlardan trajik kayıplara kadar bu tarihte yaşananlar, dünya tarihine ışık tutmaktadır. Tarihi olayların detaylarını öğrenmek, bu tür özel günleri daha anlamlı kılar.