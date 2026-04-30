18 saatlik 'Ütopya'ya karşı Sosyal-İş’ten beyaz yakalılara çağrı

Insider One adlı şirketin üst düzey yöneticisi Merve Nazlıoğlu'nun sömürüyü "ütopya" diyerek meşrulaştırmaya çalışan açıklamalarına tepkiler yükselmeye devam ediyor.

Nazlıoğlu'nun, ofis çalışanlarının çalışma koşullarını yeniden gözler önüne seren açıklamalarına bir tepki de DİSK'e bağlı Sosyal-İş sendikasından geldi. Sendika, emekçilere örgütlenme çağrısı yaptı.

Sosyal-İş'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Son günlerde sosyal medyada gündeme gelen, Insider One isimli şirketin üst düzey yöneticisine ait videoda; günlük 18 saat, haftanın 7 günü çalışma, ücret ve yan hak beklentisinin olmaması, sağlık sigortası talep edilmemesi gibi koşulların dile getirildiğini gördük. Bu açıklamaya yönelik tepkileri ve 'beyaz yaka' olarak adlandırılan emekçilerin maruz bırakıldığı sömürü düzeninin en çıplak haliyle açığa çıkışını dikkatle izliyoruz" denildi.

"Ankara'da direnen ve kazanan maden işçilerinin ortaya koyduğu kararlılığın umut olması" dileğini belirten sendika, beyaz yakayı da örgütlenmeye çağırdı.

İş hukukunun “ayrıcalık”, “aile ortamı” ve “gelecek vaadi” gibi söylemlerle ihlal edildiği vurgulanan sendika açıklamasında "Buna itiraz eden çalışanların ise işverenlere şikâyet edilerek işlerinden uzaklaştırılmaya çalışılması, patronlar arası dayanışmanın ne denli güçlü olduğunu bir kez daha göstermektedir. 'Ütopya' olarak anılan bu işyerinde emeği sömürülen çalışanları ve tüm beyaz yakalı emekçileri sendikalı olmaya, haklarını aramaktan çekinmemeye ve bu mücadelede birlikte durmanın gücüne inanmaya davet ediyoruz" çağrısı yer aldı.

SÖMÜRÜYE 'ÜTOPYA' KILIFI

Insider şirketinin CMO olarak anılan Pazarlama Direktörü pozisyonundaki üst düzey yöneticilerinden Merve Nazlıoğlu’nun açıklamaları geçen haftada sosyal medyada hızla dolaşıma girmiş ve büyük tepki toplamıştı. Nazlıoğlu, şirketten "bir ütopya" olarak bahsederek 18 saatlik çalışma gününü "hayale adanmış hayat" diyerek anlatmıştı. Nazlıoğlu'nun tepki çeken ve beyaz yakalıların çalışma koşullarını yeniden ortaya koyan sözleri şöyle: “Burası bir şirket değil. Burası bir ‘ütopya.’ Bunu tüm mülakatlarda söylüyorum. Buraya primler, sağlık sigortası için geliyorsan hiç konuşmayalım. Burada bir hayal ve hayale adanmış hayatlar var. ‘Sen bu savaşa hazır mısın, bundan zevk alacak mısın’ diye soruyorum mülakatlarda. Evlenirmişçesine seçtiğim insanlar bunlar. Günde 18 saat harcadığım insanlarla aynı ateşi paylaşıyor olmam çok önemli.” Emek Servisi