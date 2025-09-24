18 şehir hastanesi milyarları yuttu

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Rüyam” ve “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” dediği şehir hastaneleri için Sağlık Bakanlığı bütçesinden Ocak-Ağustos 2025 döneminde dev bir harcama yapıldı. Sağlık Bakanlığı bütçesinden, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yapılan Sağlık Tesislerine Yönelik Faaliyetler” adı altında 2025 yılının sekiz ayında yapılan harcama, 75 milyar TL’yi aştı. Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerine yönelik faaliyetler kapsamında 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde yaptığı harcama, 63,9 milyar TL’lik harcama yapılan 2024 yılının aynı dönemine oranla yüzde 19,2 arttı.

BÜTÇE DELİK DEŞİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Cebimizden beş kuruş çıkmayacak” iddiasının aksine KÖİ kapsamında inşa edilen şehir hastaneleri, Sağlık Bakanlığı bütçesini delik deşik etti. Sağlık Bakanlığı’nın mali verileri şehir hastaneleri için ödenen paranın büyüklüğünü ortaya koydu.

Türkiye’nin 17 kentindeki 18 şehir hastanesi için müteahhitlere, Ocak-Ağustos döneminde fahiş ödeme yapıldı. 2025 yılı için verilen 1 trilyon 20 milyar 317 milyon TL’lik bütçesinin yüzde 26’sını şehir hastaneleri için ayıran bakanlığın, Ocak-Ağustos 2025 döneminde, “Kamu Özel İş Birliği Modeli ile yapılan sağlık tesislerine yönelik faaliyetler” adı altında 76 milyar 201 milyon 402 bin TL harcadığı öğrenildi.

DEVLET YAKALANDI

Türkiye’deki 18 şehir hastanesi için harcanan paranın, sayıları bin 500’ü aşan devlet hastaneleri için yapılan harcamanın yarısına ulaşması dikkati çekti. Buna göre, 18 şehir hastanesi için 76,2 milyar TL ödenen Ocak-Ağustos 2025 döneminde devlet hastaneleri için 178,9 milyar TL kaynak kullanıldı.

∗∗∗

ERDOĞAN’IN RÜYASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “14 yıllık rüyam” dediği Kamu Özel Ortaklığı Modeli ile ilk şehir hastanesi, 2016 yılında Yozgat’ta hizmete açıldı. Resmi açılışı gerçekleştirilen ilk şehir hastanesi ise Şubat 2017’de açılan Mersin Şehir Hastanesi oldu. Muhalefet şehir hastanelerini, “Sağlık alanının ticarileştirilmesinin son halkası” olarak değerlendirdi ve şehir hastanelerinin bütçede yaratacağı tahribata vurgu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise KÖİ projelerini savunurken “Devletin kasasından bir kuruş çıkmıyor” ifadesini kullandı.