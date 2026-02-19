18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Televizyon dünyasında gözler bir kez daha 18 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçlarına çevrildi. Diziler, gündüz kuşağı programları ve ana haber bültenleri arasındaki yarışın sonucu merak edilirken, izleyiciler “Bugün reyting birincisi kim oldu?” sorusuna yanıt arıyor.

Ancak şu an için 18 Şubat 2026 Çarşamba AB ve Total reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi verilerin ilerleyen dakikalarda paylaşılması bekleniyor.

18 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?

Reyting ölçümleri resmi olarak TİAK verileri doğrultusunda raporlanmaktadır. Sonuçlar genellikle sabah saatlerinde netleşir ve medya kuruluşları tarafından kamuoyuna duyurulur.

18 Şubat 2026 Çarşamba gününe ait reyting tablosu henüz yayınlanmadı. Veriler açıklandığı anda AB, Total ve varsa ABC1 kategorilerindeki ilk 10 listesi güncellenecektir.

11 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI (AB 20+ABC1)

Geçtiğimiz hafta açıklanan 11 Şubat 2026 Çarşamba AB (20+ABC1) reyting sonuçları 18 Şubat’taki olası rekabeti anlamak açısından önemli bir referans sunuyor.

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 7,49 2 Eşref Rüya 6,56 3 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,11 4 Esra Erol’da 4,85 5 Yeraltı (Özet) 4,79 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,70 7 Survivor 4,16 8 Kuruluş Orhan 3,74 9 ATV Ana Haber 3,69 10 Eşref Rüya (Özet) 2,99

Veri Kaynağı: TİAK

18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ PROGRAMLAR YARIŞTI?

11 Şubat sonuçlarına bakıldığında, 18 Şubat’ta da rekabetin büyük ölçüde şu yapımlar arasında geçmesi bekleniyor:

Yeraltı

Eşref Rüya

Müge Anlı ile Tatlı Sert

Esra Erol’da

Survivor

Kuruluş Orhan

Ana Haber bültenleri

Özellikle prime time kuşağında diziler arasındaki mücadele, reyting sıralamasında belirleyici olacak.

18 Şubat 2026 reyting sonuçları açıklandı mı?

Hayır, henüz açıklanmadı. Sonuçların kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

Çarşamba reytinglerinde kim birinci oldu?

Resmi liste yayınlanmadığı için birinci henüz belli değil.

AB reyting ile Total reyting arasındaki fark nedir?

AB reyting belirli bir sosyo-ekonomik izleyici grubunu ifade ederken, Total reyting tüm izleyici kitlesini kapsar.

18 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Televizyon dünyasında büyük merak uyandıran sıralama, resmi TİAK verilerinin paylaşılmasıyla netleşecek. Geçtiğimiz haftanın güçlü yapımları göz önüne alındığında, zirve yarışının yine oldukça çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Reyting sonuçları açıklandığında bu sayfa güncellenecektir.