18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI | Zirvenin sahibi değişti!

18 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları açıklandı ve televizyon ekranlarında dengeler yeniden şekillendi. Günün en çok izlenen dizileri listesinde dikkat çeken artışlar yaşanırken, zirve yarışında nefes kesen bir tablo ortaya çıktı. Özellikle NOW TV dizisi Yeraltı ve Kanal D dizisi Eşref Rüya arasındaki rekabet geceye damga vurdu.

İşte 18 Şubat 2026 Çarşamba gününün reyting sonuçları ve 11 Şubat 2026 verileriyle detaylı karşılaştırma…

18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA GÜNÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ

NOW TV dizisi Yeraltı, dördüncü bölümünde de artış trendini sürdürerek 8,27 reyting ile zirvedeki yerini perçinledi. Kanal D’nin atağa kalkan dizisi Eşref Rüya ise yaklaşık 1,5 puanlık artış ile 8,04 reyting alarak liderliği en yakından takip etti.

Yeraltı’nın özet bölümü 5,22 reyting ile üçüncü sırada yer alırken, gündüz kuşağı ve ana haber bültenleri de ilk 10 içinde güçlü bir tablo çizdi.

Günlük En Çok İzlenen İlk 10 Program (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Yeraltı 8,27 2 Eşref Rüya 8,04 3 Yeraltı (Özet) 5,22 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,78 5 Eşref Rüya (Özet) 4,45 6 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,26 7 Sahipsizler 3,80 8 Esra Erol’da 3,73 9 Kuruluş Orhan 3,32 10 Survivor 3,10

Veri Kaynağı: TİAK

11 ŞUBAT 2026 İLE KARŞILAŞTIRMA (20+ABC1)

Bir hafta önce açıklanan 11 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları ile kıyaslandığında zirvede önemli değişimler dikkat çekiyor.

Program 11 Şubat Reyting 18 Şubat Reyting Değişim Yeraltı 7,49 8,27 +0,78 Eşref Rüya 6,56 8,04 +1,48 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,11 4,78 -0,33 Esra Erol’da 4,85 3,73 -1,12 Yeraltı (Özet) 4,79 5,22 +0,43 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber 4,70 4,26 -0,44 Survivor 4,16 3,10 -1,06 Kuruluş Orhan 3,74 3,32 -0,42

REYTİNG ANALİZİ: ZİRVE YARIŞI KIZIŞTI

18 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları incelendiğinde en dikkat çekici yükseliş Eşref Rüya cephesinde yaşandı. Dizi, bir haftada 1,48 puanlık artışla büyük bir sıçrama gerçekleştirdi.

Yeraltı ise istikrarlı yükselişini sürdürerek liderliğini korudu. Özet bölümlerinin de ilk 5’te yer alması, dizinin güçlü bir izleyici tabanı oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan Survivor ve Kuruluş Orhan tarafında düşüş trendi dikkat çekti. Star TV’nin final kararı alınan dizisi Sahipsizler ise yaklaşık bir puanlık artışla 3,80 reytinge ulaşarak yedinci sıraya yükseldi.

18 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

NOW TV dizisi Yeraltı, 8,27 reytingle günün birincisi oldu.

Eşref Rüya kaç reyting aldı?

Eşref Rüya, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü 8,04 reyting elde etti.

Reytinglerde en büyük artış hangi programda?

11 Şubat ile karşılaştırıldığında en büyük artış 1,48 puanla Eşref Rüya’da görüldü.

Survivor kaçıncı sırada yer aldı?

Survivor, 3,10 reytingle günü onuncu sırada tamamladı.

18 Şubat 2026 Çarşamba reyting sonuçları, televizyon ekranlarında dengelerin değiştiğini gösteriyor. Yeraltı zirvedeki yerini sağlamlaştırırken, Eşref Rüya güçlü yükselişiyle liderlik yarışını kızıştırdı. 11 Şubat verileriyle yapılan karşılaştırma, haftalık değişimin boyutunu net şekilde ortaya koyuyor. Önümüzdeki haftalarda reyting rekabetinin daha da sertleşmesi bekleniyor.