18 Şubat 2026 Resmi Gazete Kararları | Bugünün Resmi Gazete Kararları

18 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları yayımlandı. Vatandaşların yakından takip ettiği bugünün Resmi Gazete kararları arasında yönetmelik değişiklikleri, tebliğler, kurul kararları ve yargı bölümü kararları yer aldı. 33172 sayılı Resmî Gazete ile kamuoyuna duyurulan düzenlemeler, üniversitelerden kamu kurumlarına kadar birçok alanı kapsıyor.

Özellikle yönetmelik değişiklikleri ve ilan bölümü dikkat çekerken, kamu personel alımı ve üniversite düzenlemeleri de Resmi Gazete’nin öne çıkan başlıkları arasında yer aldı. İşte 18 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete kararları ve tüm ayrıntılar…

18 ŞUBAT 2026 TARİHLİ VE 33172 SAYILI RESMÎ GAZETE

18 Şubat 2026 tarihli ve 33172 sayılı Resmî Gazete kapsamında yayımlanan kararlar; yürütme ve idare bölümü, tebliğler, kurul kararı, yargı bölümü ve ilan bölümünden oluştu.

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Trakya Üniversitesine Bağlı Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Bugünün Resmi Gazete kararları kapsamında üniversitelerde eğitim-öğretim süreçlerini ilgilendiren önemli düzenlemeler yayımlandı. Yönetmelik değişiklikleri, ilgili üniversitelerin resmi mevzuatına işlendi.

Tebliğler

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğler, ticari işlemler ve sertifikasyon süreçlerine ilişkin önemli güncellemeler içeriyor.

Kurul Kararı

Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 221)

Kurul kararı kapsamında mevcut genel kurul kararında tadil yapıldığı açıklandı.

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

Yargı bölümünde yayımlanan karar, 18 Şubat 2026 Resmi Gazete kararları arasında yerini aldı.

İLAN BÖLÜMÜ

Yargı İlanları

Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

Çeşitli İlanlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

İlan bölümünde kamu kurumları ve resmi işlemlere ilişkin duyurular yayımlandı. Ayrıca T.C. Merkez Bankası tarafından belirlenen döviz kurları ve devlet iç borçlanma senetlerinin günlük değerleri de yer aldı.

RESMİ GAZETE NEDİR? NE ZAMANDAN BERİ YAYIMLANIYOR?

7 Ekim 1920 tarihinde kurulan ve 7 Şubat 1921 tarihinden itibaren yayımlanmaya başlayan Resmi Gazete; meclis ve cumhurbaşkanı tarafından çıkarılan yasa, kararname, yönetmelik ve genelgelerin kamuoyuna duyurulduğu resmi yayın organıdır.

