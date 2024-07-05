18 Temmuz hangi burç? 18 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 18 Temmuz hangi burç sorusu ise 18 Temmuz tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 18 Temmuz hangi burç? İşte 18 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

18 Temmuz hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 18 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 18 Temmuz hangi burç? İşte 18 Temmuz’da doğanların burcu ve özellikleri!

18 TEMMUZ HANGİ BURÇ?

18 Temmuz’da doğan kişiler yengeç burcuna mensuptur. Yengeç burcu, 22 Haziran - 23 Temmuz tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen yengeç burcu duygusallığı, empati yeteneği ve koruyucu yapısıyla bilinir.

18 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

18 Temmuz’da doğan yengeç burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Duygusal ve Empatik: 18 Temmuz doğumlular, yüksek duygusal zekaları ve empati yetenekleri ile tanınırlar. Başkalarının duygularını anlama ve onlara destek olma konusunda oldukça başarılıdırlar.

Koruyucu ve Sadık: 18 Temmuz'da doğanlar, sevdiklerine karşı koruyucu ve sadıktır. Ailelerine ve yakınlarına büyük bir bağlılık duyarlar.

Sezgisel ve Hassas: 18 Temmuz doğumlular, güçlü sezgileri ve hassas yapıları ile dikkat çekerler. Çevrelerindeki enerji ve duyguları kolayca hissedebilirler.

İçedönük ve Güven Arayan: 18 Temmuz'da doğanlar, genellikle içedönük bir yapıya sahiptir ve güvenli bir çevrede bulunmayı tercih ederler. Güvenli ve huzurlu bir ortamda daha mutlu olurlar.

18 TEMMUZ’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1552 - II. Rudolf, Kutsal Roma imparatoru (ö. 1612)

1635 - Robert Hooke, İngiliz hezarfeni (ö. 1703)

1670 - Giovanni Battista Bononcini, İtalyan barok besteci ve çellist (ö. 1747)

1811 - William Makepeace Thackeray, İngiliz yazar (ö. 1863)

1818 - Louis De Geer, İsveçli politikacı ve yazar (ö. 1896)

1853 - Hendrik A. Lorentz, Hollandalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1928)

1864 - Philip Snowden, İngiliz sosyalist siyaset adamı (ö. 1937)

1867 - Margaret Brown, Amerikalı bir sosyete üyesi, hayırsever ve aktivistti (ö. 1932)

1871 - Giacomo Balla, İtalyan ressam, heykeltıraş, sanat eğitimcisi, şair (ö. 1958)

1882 - Manuel Gálvez, Arjantinli yazar ve şair (ö. 1962)

1883 - Lev Kamenev, Sovyet Komünist lider (ö. 1936)

1887 - Vidkun Quisling, Norveçli politikacı (ö. 1945)

1890 - Frank Forde, Avustralyalı bir politikacıydı (ö. 1983)

1892 - Arthur Friedenreich, Brezilyalı eski millî futbolcudur (ö. 1969)

1895 - Olga Spessivtseva, Rus balerini (ö. 1991)

1897 - Cyril Norman Hinshelwood, İngiliz kimyager (ö. 1967)

1900 - Nathalie Sarraute, Fransız roman ve deneme yazarı (ö. 1999)

1906 - Samuel Ichiye Hayakawa, Kanada doğumlu Amerikalı akademisyen ve siyasetçi (ö. 1992)

1906 - Clifford Odets, Amerikalı oyun yazarı ve senarist (ö. 1963)

1909 - Andrey Gromiko, Sovyet diplomat ve Dışişleri Bakanlarından (ö. 1989)

1909 - Muhammed Davud Han, Afganistan Devlet Başkanı (ö. 1978)

1911 - Hume Cronyn, Kanadalı aktör (ö. 2003)

1914 - Gino Bartali, İtalyan eski profesyonel yol bisikleti yarışçısıydı (ö. 2000)

1914 - Oscar Heisserer, Fransız eski millî futbolcudur (ö. 2004)

1916 - Charles Kittel, Amerikalı fizikçi (ö. 2019)

1916 - Kenneth Armitage, İngiliz heykeltıraş (ö. 2002)

1918 - Nelson Mandela, Güney Afrikalı siyasetçi (ö. 2013)

1921 - Aaron T. Beck, Amerikalı psikiyatr (ö. 2021)

1921 - John Glenn, Amerikalı havacı, mühendis, astronot ve siyasetçi (ö. 2016)

1921 - Dorothy Mengering, Amerikalı televizyon sunucusu (ö. 2017)

1922 - Thomas Samuel Kuhn, Amerikalı filozof ve bilim tarihçisi (ö. 1996)

1925 - Friedrich Zimmermann, eski bir Alman siyasetçi (ö. 2012)

1926 - Nita Bieber, Amerikalı oyuncudur (ö. 2019)

1926 - Bernard Pons, Fransız siyaset adamı (ö. 2022)

1927 - Robert Ellis Miller, Amerikalı bir film yönetmenidir (ö. 2017)

1928 - Stig Grybe, İsveçli aktör ve komedyen (ö. 2017)

1929 - Dick Button, Amerikalı buz patencisi ve olimpiyat şampiyonu

1931 - Hakkı Kıvanç, Türk sinema ve dizi oyuncusu (ö. 2015)

1933 - Jean Yanne, Fransız oyuncu, yazar, film yönetmeni ve bestecidir (ö. 2003)

1933 - Yevgeni Yevtuşenko, Sovyet şair (ö. 2017)

1934 - Darlene Conley, Amerikalı aktris (ö. 2007)

1935 - Tenley Albright, Amerikalı buz patenci

1937 - Nevzat Eren, Türk tıp doktoru (ö. 2000)

1937 - Roald Hoffmann, Amerikalı kimyacı. 1981 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.

1937 - Hunter Stockton Thompson, Amerikalı gazeteci ve yazar (ö. 2005)

1938 - Paul Verhoeven, Hollanda asıllı film yönetmeni, senaryo yazarı ve prodüktör

1940 - James Brolin, Amerikalı oyuncu prodüktör ve yönetmen

1941 - Bedrettin Dalan, Türk mühendis ve siyasetçi

1941 - Frank Farian, Alman prodüktör ve müzisyen

1942 - Giacinto Facchetti, İtalyan futbolcu ve FC Internazionale Milano Kulübü'nün eski Başkanı (ö. 2006)

1948 - Hartmut Michel, Alman biyokimyacı

1948 - Jeanne Cordova, Amerikalı LGBT hakları savunucusu aktivist ve yazar (ö. 2016)

1950 - Richard Branson, İngiliz yatırımcı ve iş insanı

1951 - Elio Di Rupo, Belçikalı bir politikacı

1951 - Margo Martindale, Amerikalı oyuncudur

1953 - Turgay Tanülkü, Türk sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu

1955 - Banu Avar, Türk yazar, gazeteci, program yapımcısı ve sunucu

1956 - Meral Akşener, Türk siyasetçi

1957 - Kaisha Atakhanova, Kazak biyolog

1957 - Nick Faldo, İngiliz golfçü

1959 - Erdal Çelik, Türk müzisyen, besteci ve söz yazarı

1959 - Mustafa Kemal Uzun, Türk oyuncu ve film yönetmeni (ö. 2017)

1961 - Elizabeth McGovern, Amerikalı tiyatro, sinema oyuncusu ve müzisyen

1961 - Alan Scott Pardew, İngiliz eski futbolcu, teknik direktör

1962 - Lee Arenberg, Amerikalı sinema ve dizi oyuncusu

1964 - Wendy Williams, Amerikalı televizyon sunucusu, iş insanı, medya kişiliği ve senarist

1965 - Petra Schersing, Eskiden Doğu Almanya için yarışan atlet

1967 - Vin Diesel, Amerikalı aktör

1968 - Grant Bowler, Yeni Zelanda doğumlu Avustralyalı oyuncu

1968 - Olga Prohvatılo, Rus oyuncu ve komedyen (ö. 2017)

1969 - Hege Riise, Norveçli eski futbolcu

1971 - Penny Hardaway, Amerikalı profesyonel basketbolcu

1971 - Ryan Church, Amerikalı tasarımcı

1974 - Derek Anderson, Amerikalı eski profesyonel basketbolcu

1975 - Daron Malakian, Amerikalı gitarist ve vokalist

1975 - M.I.A., Sri Lanka asıllı İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve besteci

1975 - Ertem Şener, Türk spor spikeri ve sunucu

1976 - Cansın Özyosun, Türk dizi oyuncusu

1977 - Aleksandr Morozeviç, Rus satranç oyuncusu

1977 - Kelly Reilly, İngiliz oyuncu

1978 - Adabel Guerrero, Arjantinli sanatçı

1978 - Mélissa Theuriau, Fransız gazeteci ve televizyon sunucusu

1979 - Joey Mercury, Amerikalı profesyonel güreşçi

1980 - Kristen Bell, Amerikalı aktris

1980 - David Blu, İsrailli ve Amerikalı emekli basketbolcudur

1981 - Michiel Huisman, Hollandalı oyuncu, şarkıcı ve söz yazarı

1982 - Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu, şarkıcı

1982 - Carlo Costly, Honduraslı futbolcudur

1982 - Marcin Dołęga, Polonyalı halterci

1982 - Priyanka Chopra, Hint sinema oyuncusu ve şarkıcı

1983 - Carlos Diogo, Uruguaylı futbolcu

1983 - Jan Schlaudraff, Alman futbolcudur

1985 - Chace Crawford, Amerikalı sinema ve TV yıldızı

1985 - James Norton, İngiliz oyuncu

1987 - Carlos Eduardo Marques, Brezilyalı millî futbolcu

1987 - César Villaluz, Meksikalı futbolcudur

1988 - Hakan Arslan, Türk futbolcu

1988 - Änis Ben-Hatira, Alman asıllı Tunuslu millî futbolcu

1988 - Elvin Mammadov, Azeri futbolcu

1988 - Merve Özbey, Türk şarkıcı

1989 - Semyon Antonov, Rus millî basketbolcu

1989 - Sebastian Mielitz, Alman profesyonel futbolcudur

1989 - Yohan Mollo, Fransız futbolcudur

1989 - Dmitri Soloviev, Rus buz patenci

1993 - Mutlu Erol Kahya, Sanat Tarihçi

1993 - Lee Taemin, Güney Koreli şarkıcı, dansçı ve oyuncu

18 TEMMUZ BURCUNUN YÜKSELENİ

18 Temmuz’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

18 TEMMUZ DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 2, 7, 11, 16, 25

2, 7, 11, 16, 25 Şanslı Renkler: Gümüş, beyaz

Gümüş, beyaz Uğurlu Taşlar: İnci, aytaşı, kuvars

18 Temmuz’da Doğanların Aşk Hayatı

18 Temmuz'da doğanlar, aşk hayatında duygusal ve şefkatli bir partnerdir. İlişkilerinde sadakat ve derin duygusal bağlar en önemli unsurlardır. 18 Temmuz doğumlular, Akrep ve Balık burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Koç ve Terazi burçları ile zorluklar yaşayabilir.

18 TEMMUZ’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

18 Temmuz doğumlular, sezgisel zekaları ve empati yetenekleri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. Psikoloji, sağlık hizmetleri, sosyal hizmetler ve sanat gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yardımsever ve koruyucu yapıları ile kariyerlerinde fark yaratabilirler.

18 Temmuz’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

18 Temmuz doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Akrep ve Balık yer alırken, Koç ve Terazi burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 18 Temmuz'da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.