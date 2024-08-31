18 ülkenin kırmızı bültenle aradığı 25 kişi Türkiye'de yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde düzenlenen "Kuyu-21" operasyonlarında, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve İnterpol Europol Daire Başkanlığı koordinesinde, İl emniyet müdürlükleri KOM şube müdürlükleri ve İstanbul Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, 18 ülke tarafından Interpol'ün kırmızı bülten ve difüzyon mesajıyla aranan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.

OPERASYONLAR 8 İLDE DÜZENLENDİ

8 ilde düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını bildiren Yerlikaya, zanlıların "suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya örgüte üye olma, uyuşturucu madde ticareti, kasten öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, cinsel suçlar, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, kara para aklama, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı" suçlarından arama kayıtları olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Yerlikaya, gözaltına alınan şüphelilerin İl Göç İdaresi müdürlüklerince sınır dışı işlemlerinin başlatıldığını aktardı.