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18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi

18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nın yarı final maçında Romanya'yı 3-0 yenerek, finale çıktı.

Ajans Haberleri
  • 21.06.2024 23:09
  • Giriş: 21.06.2024 23:09
  • Güncelleme: 21.06.2024 23:09
Kaynak: AA
18 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, başkent Tiran'da düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finalde Romanya'yı 25-15, 25-18, 25-15'lik setlerle 3-0 mağlup etti ve finale yükseldi.

Milli takım, final maçında yarın TSİ 18.00'de Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek.

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