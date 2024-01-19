18 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Samsun’da 18 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu İbrahim Saad Mahmood Mahmood (18) yakınları tarafından evlerinin salon kısmında yerde yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. Olay sağlık ekiplerine haber verildi.

Eve giden sağlık ekipleri ve polis Iraklı gencin olay yerinde ölmüş olduğunu tespit etti. Epilepsi hastası olduğu öğrenilen İbrahim Saad Mahmood Mahmood’un ölümü şüpheli bulundu.

Mahmood’un cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Gencin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



