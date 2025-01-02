18 yaşındaki İbrahim Halil'in ölümüne ilişkin 1 kişi tutuklandı
Batman'da 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin 1 zanlı tutuklandı. Silahla vurulması sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil E isimli genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
Batman'da 18 yaşındaki gencin öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince 27 Aralık 2024'te 18 yaşındaki İbrahim Halil E'nin öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Meydan Mahallesi Raman Caddesi'nde İbrahim Halil E. ile bir grup arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüşmüş, kavgada başından silahla vurulması sonucu ağır yaralanan İbrahim Halil E, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.