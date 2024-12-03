18 yaşındaki Mert’in hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Eskişehir’de 18 yaşındaki Mert Top’un hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün 14.55’te Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Mert Top, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevra sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi’ne kaldırılan 18 yaşındaki Mert Top, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza anları, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.