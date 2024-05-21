18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ı öldürüp, kaza süsü vermiş: Tuncay Aydın tutuklandı

Kocaeli'de uçuruma düşen bir kamyonette hayatını kaybeden 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan'ın katledildiği ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden 22 yaşındaki Tuncay Aydın ifadesinde, Rümeysa'yla birlikte bir süre gezdikten sonra birlikte olmak istediğini, reddedilince de saldırdığını söyledi. Tuncay Aydın tutuklanırken, gözaltına alınan E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20) ve K.N. (17) savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde boynuna ip bağlı cansız bedeni, devrilen kamyonetin altında bulunan Rümeysa Meriç Özcan’ın (18) ölümünün ardından 22 yaşındaki Tuncay Aydın tutuklandı. Gözaltına alınan 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Olay, Pazar günü gece saatlerinde Halıdere eski köy yolu caddesinde meydana geldi. Kamyonetin uçuruma düştüğü ihbarı üzerine bölgeye giden polis ve sağlık ekipleri, kamyonetin altında 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan’ın boynuna ip bağlı haldeki cansız bedeniyle karşılaştı.

Özcan’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Hasar gören kamyonet ise çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.

Polis ekipleri soruşturma kapsamında Tuncay Aydın (22), E.K. (20), Y.A. (20) isimli erkekler ile C.Ç. (20) ve K.N. (17) isimli genç kadın ve çocuk gözaltına aldı.

Rümeysa Meriç Özcan’ın ölümünün ardındaki gerçek de emniyette ortaya çıktı.

KAZA SÜSÜ VERMİŞ

Tuncay Aydın (22), E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20), K.N. (17) ve Rümeysa Meriç Özcan’ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

Tuncay Aydın'ın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan’ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettikleri, Tuncay Aydın'ın ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının Özcan'ın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan’ı darp ettiği bildirildi.

Rümeysa Özcan'ın bu sırada baygınlık geçirdiği, Tuncay Aydın'ın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

5 şüpheli, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesi’ne sevk edildi. Tuncay Aydın tutuklanırken, E.K. (20), Y.A. (20), C.Ç. (20) ve K.N. (17) savcılık tarafından serbest bırakıldı.