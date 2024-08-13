18 yaşındaki saldırgan 5 kişiyi yaralamıştı: Mahkemeden 'yayın yasağı' kararı

Eskişehir'de "oynadığı bilgisayar oyunundan etkilendiği" öne sürülen 18 yaşındaki Arda K'nin 5 kişiyi bıçak ve balta ile yaraladığı saldırı hakkında yayın yasağı getirildi.

Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde dün sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan Arda K'nin Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Saldırıya ilişkin gelişmeler sürerken Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 kişinin yaralandığı olaya ilişkin mahkeme kararıyla yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Başsavcılık açıklamasında, "12.08.2024 tarihinde Tepebaşı ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen bıçakla yaralama olayı ile ilgili olarak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından yayın yasağı kararı verilmiştir" denildi.

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Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), bazı kişilere bıçakla saldırmıştı.

Çay bahçesinde ve parkta oturan T.A. (71), C.Ö. (57), N.Ö. (87), M.K. (64), C.A. (64), saldırıda bıçakla yaralanmıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada,18 yaşındaki saldıorgan Arda K'nin daha önce adli bir suç kaydının bulunmadığı belirtilmişti. Açıklamada, "Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir" denilmişti.