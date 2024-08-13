18 yaşındaki saldırgan 5 kişiyi yaralamıştı: Valilikten soruşturmaya ilişkin açıklama!

Eskişehir Valiliği, kentte 18 yaşındaki bir saldırganın 5 kişiyi yaralaması ve sonrasında gözaltına alınmasına ilişkin süreç hakkında açıklama yaptı.

Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Tepebaşı ilçesinde çay bahçesinde dün bıçaklama olayının yaşandığı hatırlatıldı.

Açıklamada 18 yaşındaki saldıorgan Arda K.'nin daha önce adli bir suç kaydının bulunmadığı belirtildi.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavilerine devam edilen yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRGANIN DAHA ÖNCE SUÇ KAYDI BULUNMUYOR

İnsanlara rastgele saldırarak 5 kişinin yaralanmasına sebebiyet veren şüphelinin emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz."

Uluönder Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'ndaki çay bahçesine gelen Arda K. (18), çay bahçesinde oturan 5 kişiyi bıçaklamıştı. Başında kask, belinde balta, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği bulunan saldırgan, polis tarafından gözaltına alınmıştı.