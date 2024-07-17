18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kaynak: DHA
Adana'da 19 suç kaydı bulunan ve hırsızlıktan 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Salih Güzel (31), GBT sorgusunda yakalandı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, şüphe üzerine durdukları Salih Güzel'in GBT sorgulamasında, 3 ayrı dosyadan 'hırsızlık' suçunu işlediğini, toplam 18 yıl 3 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit etti.
'Motosiklet hırsızlığı', 'Kasten yaralama' ve 'Konut dokunulmazlığı' gibi suçlardan toplam 19 kaydı bulunan Güzel'i gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından Güzel, cezaevine gönderildi.