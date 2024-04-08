18 yıl hapis cezasıyla aranıyordu yakalandı

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs yakalandı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimler aralıksız devam ediyor. Ekiplerin önleyici faaliyetler neticesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan aranma kaydı bulunan ve 18 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E.O. isimli şahıs yakalandı. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Düzce cezaevine teslim edildi.