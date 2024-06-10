18 yıl sonra ilk kez: Erdoğan yarın CHP'yi ziyaret edecek
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasette normalleşme' adımı kapsamında yarın CHP'ye iadeiziyarette bulunacak. Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e iadeiziyarette bulunacak.
Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşme yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Erdoğan ve Özel ilk görüşmelerini 2 Mayıs'ta gerçekleştirmişti. AKP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı.
CHP Genel Başkanı Özel, ikinci görüşmede de aynı heyetlerin olacağını açıklamıştı.
Erdoğan ile Özgür Özel'in görüşmesinde emekli ve asgari ücret zammı, Gezi tutukluları, kayyum atamaları gibi çok sayıda konu başlığının masada olması bekleniyor.
18 YIL SONRA İLK
Erdoğan en son 2006 yılında CHP genel merkezine gitmişti.
Erdoğan, CHP’nin yeni genel merkezine taşınması dolayısıyla dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’a “Hayırlı olsun” ziyaretinde bulunmuştu.