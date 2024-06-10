18 yıl sonra ilk kez: Erdoğan yarın CHP'yi ziyaret edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'siyasette normalleşme' adımı kapsamında yarın CHP'ye iadeiziyarette bulunacak. Erdoğan, 18 yıl sonra ilk kez CHP Genel Merkezi'ni ziyaret edecek ve Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.

Güncel 10.06.2024 09:43 Giriş: 10.06.2024 09:43

Güncelleme: 10.06.2024 09:56 Kaynak: Haber Merkezi

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