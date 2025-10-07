18D Sultanbeyli – Kadıköy otobüs ücret tarifesi (2025 Güncel)

İstanbul’da toplu ulaşımı kullanan vatandaşlar için yeni duyuru yayımlandı. 18D Sultanbeyli – Kadıköy hattı için 2025 yılına ait güncel bilet fiyatları açıklandı.

Vatandaşlar, “18D hattı ne kadar oldu?”, “Kadıköy otobüs ücreti 2025’te kaç TL?” ve “Mavi Kart limiti değişti mi?” sorularının yanıtını merak ediyor.

18D HATTI GÜZERGAHI VE YENİ TARİFESİ

2025 yılı itibarıyla 18D Sultanbeyli – Kadıköy hattı ücret tarifesi aşağıdaki şekilde belirlendi:

Tarifeli yolculuk ücreti: 35,00 TL

Mavi Kart limiti: 2 biniş

Kullan-At kart limiti: 1 biniş

Bu fiyatlandırma, İstanbulkart sisteminde geçerli standart ücretlendirme esas alınarak uygulanmaktadır.

AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ BİLGİLER

18D hattı aktarma almaz, yani bu hatta yapılan yolculuklarda aktarma indirimi geçerli değildir.

Tarifeli geçişlerde indirimli kart sahipleri, tam tarife üzerinden seyahat eder.

Ücretler 2025 yılına ait İETT’nin güncel ulaşım tarifesi kapsamında belirlenmiştir.

18D HATTI HAKKINDA

18D Sultanbeyli – Kadıköy hattı, Anadolu Yakası’nda Sultanbeyli, Ataşehir, Acıbadem ve Kadıköy güzergahını kapsayan önemli bir ulaşım hattıdır.

Özellikle sabah ve akşam yoğun saatlerde büyük talep gören hat, Sultanbeyli’den Kadıköy merkeze doğrudan ulaşım sağladığı için tercih edilmektedir.

Yeni tarifeye göre 18D hattında bilet fiyatı 35 TL olarak belirlenmiştir.

Mavi Kart kullanıcıları için 2 biniş, Kullan-At kart sahipleri için ise 1 biniş hakkı geçerlidir.

Vatandaşların yolculuk öncesi bu güncellenen fiyat tarifesini dikkate alması önerilmektedir.