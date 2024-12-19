19 Aralık 2024 altın fiyat analizi | FED faiz kararına altının tepkisi ne oldu? Altın fiyatları nereye gider?

ABD Merkez Bankası FED'in 18 Aralık 2024'te faiz aralığını beklendiği üzere 25 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 bandına düşürmesi altın fiyatlarında sert hareketlere neden oldu. Bitcoin ve avroda fiyatlar düştü. FED kararı piyasaları nasıl etkiledi ve altın fiyatının bundan sonraki seyri ne olabilir?

FED KARARIYLA PİYASALAR NEDEN DÜŞTÜ?

ABD Merkez Bankası FED'in faizi 25 puan indirmesinden çok, 2025 yılına yönelik öngörüleri piyasaya damgaını vurdu. FED'in 2025 yılında sadece 2 faiz indirimi hedeflemesi, ABD'de enflasyonun seyrine dair endişelere yol açtı ve piyasanın kısa vadeli sert tepkisi düşüş yönünde oldu.

FED FAİZ KARARINA ALTININ TEPKİSİ NE OLDU?

Altın fiyatları da kararın açıklanmasının ardından düşüşten nasibini aldı. Buna karşın altın, gece saatlerinde toparladı ve FED kararı öncesi fiyatına geri döndü.

ALTIN FİYATLARI NEREYE GİDER?

Altın fiyatlarında Ekim 2023'ten bu yana yaşanan ralli, yerini kar satışlarına bırakabilir. Doların bir süre güç kazanması, altın fiyatlarında düşüşe yol açabilir. Buna karşın FED kararının piyasalara günlük etkisi sürüyor ve bu durum piyasaların yönü hakkında kararsız hareketlere yol açabilir. Bu açıdan piyasadaki sert hareketlere karşı dikkatli olmak gerekiyor.

ALTIN FİYATI KISA VADE DESTEK DİRENÇ BÖLGELERİ

Kısa vadede bakıldığında altının ons fiyatında 2.580 dolar seviyesi kritik bir destek durumunda. Bu destekte tutunması halinde altın fiyatı için direnç bölgeleri 2.650 ve 2.720 dolar seviyesi. 2.580 desteğinde tutunamaması halinde altında 2.530 ve 2.440 dolar seviyeleri de ihtimal dahilinde.

FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRERSE ALTIN FİYATI YÜKSELİR Mİ?

Orta vadede bakıldığında ise, ABD'de faiz indirim sürecinin aralıksız devam etmesi doların piyasa hakimiyetindeki düşüşüne, dolayısıyla orta vadede borsalarda, avro ve altında yükselişin sürmesini beraberinde getirebilir. Buna karşın kısa vadeli dalgalanmalara karşı dikkatli olmak gerekiyor.

FED SONRASI GRAM, ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI

FED'in faiz kararının ardından 19 Aralık 2024 itibariyle gram altın 2.863 TL, çeyrek altın 4.907 TL ve Cumhuriyet altını ise 19.555 TL'den satılıyor.

BİR SONRAKİ FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılının ilk FED faiz kararı 29 Ocak 2025 yılında açıklanacak. Enflasyon ve büyümeye dair veriler, FED'in faiz kararında etkili olacak.

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