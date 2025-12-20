19 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI | Sevilen dizinin rekor koşusu sürüyor!

19 Aralık 2025 Cuma gününün reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında hareketli bir gün geride kaldı. TRT 1’in rekorları alt üst eden popüler dizisi Taşacak Bu Deniz, yaşadığı yaklaşık 1 puanlık düşüşe rağmen 16,51 reyting ile günü açık ara lider tamamladı. Kızılcık Şerbeti’nden Müge Anlı’ya, Esra Erol’dan Arka Sokaklar’a kadar pek çok yapımın sıralamadaki yeri izleyiciler tarafından merak ediliyor.

19 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU

TRT 1’in sevilen yapımı Taşacak Bu Deniz, bu hafta bugüne kadarki en sert düşüşlerinden birini yaşasa da günün lideri olmayı başardı. Özet bölümü ise 8,96 reyting ile ikinci sırada yer aldı. Show TV’nin güçlü oyuncu kadrosuyla yoluna devam eden dizisi Kızılcık Şerbeti ise yaklaşık 1 puanlık artışla 7,10 reyting alarak üçüncü sıraya yükseldi.

Sabah kuşağının güçlü yapımları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, sırasıyla 5,05 ve 5,00 reyting alarak ilk 5’te yer aldı. Now Ana Haber ve ATV Ana Haber ise günün en çok izlenen haber bültenleri olarak listede kendine yer buldu.

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN DİZİLERİ VE PROGRAMLARI

Sıra Program Reyting 1 Taşacak Bu Deniz 16,51 2 Taşacak Bu Deniz (Özet) 8,96 3 Kızılcık Şerbeti 7,10 4 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,05 5 Esra Erol’da 5,00 6 Kızılcık Şerbeti (Özet) 4,22 7 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,01 8 İddiaların Aksine 3,66 9 ATV Ana Haber 3,50 10 Arka Sokaklar 3,42

Veri kaynağı: TİAK

TAŞACAK BU DENİZ FARKLI BİR SEVİYEDE!

Dizi, 16,51 reytingle yalnızca günün lideri olmakla kalmadı; aynı zamanda Cuma günlerinin uzun süredir değişmeyen zirvesi olduğunu bir kez daha gösterdi. Her ne kadar bu hafta 1 puan civarında bir düşüş yaşasa da hâlâ yakın rakiplerine ciddi fark atmayı başarıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YÜKSELİŞTE

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz haftaya kıyasla 1 puana yakın artış yaşayarak 7,10 reyting ile ilk üçte kendine sağlam bir yer buldu. Hem drama hem de reyting yarışında haftanın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

SABAH KUŞAĞI PROGRAMLARINDA REKABET DEVAM EDİYOR

ATV’nin güçlü yapımları Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol’da, yüksek izlenme oranlarıyla reyting listesinin üst sıralarındaki yerini koruyor. Her iki program da özellikle gündüz kuşağı izleyicisinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor.

HABER BÜLTENLERİ ARASINDA KIYASIYA MÜCADELE

Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber, 4,01 reytingle günün en çok izlenen haber programı oldu. ATV Ana Haber ise 3,50 reytingle ilk 10’da kendine yer buldu. Günün yoğun gündem akışında haber bültenleri önemli izleyici kitlesi yakalamayı başardı.

Özetle, 19 Aralık 2025 reyting sonuçları televizyon ekranlarında sert bir rekabetin yaşandığı bir günü geride bıraktığımızı gösteriyor. Taşacak Bu Deniz bir kez daha liderlik koltuğunu bırakmazken, Kızılcık Şerbeti ve sabah kuşağı programları da istikrarlı yükselişlerini sürdürüyor. Haftanın en çok izlenen dizileri ve programları arasında yaşanan bu rekabetin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.