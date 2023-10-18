19 Ekim Muhtarlar Günü açıklaması

Adıyaman Muhtarlar Federasyonu Başkanı Abdulkadir Geylani Taş, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle açıklamada bulundu.

Başkan Abdulkadir Geylani Taş, Ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesinin 194 yaşında olduğunu belirterek, muhtarlığın köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynadığını vurguladı.

Taş açıklamasında, “Muhtarlarımız ve muhtarlık müessesesinin ihtiyaçları, karşılaştıkları sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri ile müessesenin tarihsel bağlarını koruyarak geleceğe ilişkin vizyonunun belirlenmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi amacıyla Türkiye Muhtarlar Konfederasyonunun 03 Mart 2015 tarihli dilekçesinde Osmanlı arşivlerinde yapılan incelemeler sonucunda 194 yıl önce 19 Ekim 1829 tarihinde padişah 2. Mahmut’un fermanıyla İstanbul’un Fatih, Galata ve Eyüp kadılıklarında kurulduğu görülmektedir.

19 Ekim 2015 pazartesi günü 29507 sayılı resmi gazete de yayınlanan 2015/11 numaralı Başbakanlık genelgesiyle bundan sonra bütün yurt da 19 Ekim resmi olarak Muhtarlar Günü olarak kutlanmasına karar verilmiştir.

Türkiye Genelinde 9’uncusunu kutlamak için hazırlandığımız bir dönemde maalesef ülkemizde yaşadığımız 6 şubat Depremi ile ülkece yaşadığımız bu zor dönemde ve ayrıca bütün İslam alemini infiale sürükleyen barbar, katil, terörist bir ülke olan Siyonis İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi olan Mescidi Aksa’ya, Gazze’ye, Kuddüs’e yapmış oldukları saldırılar karşısında Adıyaman Muhtarlar Federasyonu olarak İsrail’i kınayarak bütün varlığımız ile Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Depremde ve Filistin’de hayatını kayıp eden kardeşimize Allah’tan rahmet diliyoruz ve bu katliam karşısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da dediği gibi bütün insanlığı bu katliama ‘dur’ demeye davet ediyoruz” dedi.