19 film Altın Ayı için yarışacak

Kültür Sanat Servisi

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenecek 75’inci Uluslararası Film Festivali’nde (Berlinale) 19 film büyük ödül ‘Altın Ayı’ için yarışacak. Alman yönetmen Tom Tykwer’in ‘Işık’ (Das Licht) filmiyle 13 Şubat’ta açılışı yapılacak.

Festival boyunca çeşitli kategorilerde 74 ülkeden toplam 240 film gösterilecek. Festivalde ‘Altın Ayı’ ve ‘Gümüş Ayı’ ödülleri alacak filmleri belirleyecek jürinin başkanlığını ABD’li yönetmen, senarist ve yapımcı Todd Haynes üstlenirken, diğer jüri üyeleri daha sonra duyurulacak.

Bu yıl Onur Ödülü’ne değer görülen Tilda Swinton, ödülünü 13 Şubat’ta düzenlenecek festivalin açılış galasında alacak. Ödüller ise 22 Şubat’ta sahiplerini bulacak.