19 gündür hapşırma nöbetleri geçiren kişinin sağlık durumunda son durum

Batman'da yaşayan ve sürekli hapşırma nöbetleri geçiren Benazir Aydın'ın, sevk edildiği Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki tedavisi sonucunda hapşırmalarının biraz hafiflemesine karşın devam ettiği kaydedildi.

Batman'ın Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 24 yaşındaki 2 çocuk annesi Benazir Aydın'ın 18 Eylül'de başlayan kesintisiz hapşırmalarının gizemi henüz çözülemedi.

İlk olarak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan Aydın, 2 Ekim'de Ankara Bilkent Şehir Hastanesine sevk edildi.

AA muhabirinin hastane yetkililerinden edindiği bilgiye göre, 19 gündür hapşırma nöbetleri kesilmeyen Aydın'a, tedavi altına alındığı 5 günde çok sayıda tetkik yapıldı. Aydın, farklı branşlardan hekimlerce muayene edildi.

Hastalığın tespiti için Ankara Bilkent Şehir Hastanesindeki testleri süren Aydın'ın, uygulanan tedavi sonucunda hapşırma nöbetlerinin biraz hafiflediği ancak hâlâ geçmediği belirtiliyor.