19 Haziran hangi burç? 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri

Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 19 Haziran hangi burç sorusu ise 19 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 19 Haziran hangi burç? İşte 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

19 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 19 Haziran hangi burç? İşte 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!

19 HAZİRAN HANGİ BURÇ?

19 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.

19 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ

19 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:

Zeki ve Meraklı: 19 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.

İletişimci ve Sosyal: 19 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.

Esnek ve Uyarlanabilir: 19 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.

Duygusal ve İkircikli: 19 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.

19 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER

1301 - Prens Morikuni, Kamakura şogunluğunun dokuzuncu ve son şogunudur (ö. 1333)

1566 - I. James, İskoçya, İngiltere ve İrlanda kralı (ö. 1625)

1623 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (ö. 1662)

1731 - Joaquim Machado de Castro, Portekizli heykeltıraş (ö. 1822)

1764 - José Gervasio Artigas, Uruguaylı komutan ve siyasetçi (ö. 1850)

1782 - Robert de Lamennais, Fransız Katolik rahip, felsefeci ve politik düşünür (ö. 1854)

1783 - Friedrich Sertürner, Alman eczacı (ö. 1841)

1846 - Antonio Abetti, İtalyan gök bilimci (ö. 1928)

1854 - Alfredo Catalani, İtalyan besteci (ö. 1893)

1861 - Douglas Haig, Britanyalı mareşal (ö. 1928)

1861 - José Rizal, Filipinli gazeteci, yazar ve şair (ö. 1896)

1865 - Alfred Hugenberg, Alman iş insanı ve siyasetçi (ö. 1951)

1871 - Alajos Szokolyi, Macar atlet ve hekim (ö. 1932)

1877 - Charles Coburn, Amerikalı oyuncu (ö. 1961)

1896 - Wallis Simpson, VIII. Edward'ın eşi (ö. 1986)

1896 - Erich Koch, Alman siyasetçi (ö. 1986)

1897 - Cyril Hinshelwood, İngiliz kimyager ve 1956 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967)

1898 - Benno von Arent, Alman mimar ve Schutzstaffel üyesi (ö. 1956)

1903 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (ö. 1941)

1906 - Ernst Boris Chain, Britanyalı biyokimyacı ve 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)

1906 - Walter Rauff, Alman Schutzstaffel albayı (ö. 1984)

1907 - George de Mestral, İsviçreli mühendis (ö. 1990)

1909 - Osamu Dazai, Japon yazar (ö. 1948)

1910 - Paul Flory, Amerikalı kimyager ve 1974 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1985)

1921 - Louis Jourdan, Fransız oyuncu (ö. 2015)

1922 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (ö. 2009)

1924 - Vasil Bikov, Beyaz Rus yazar (ö. 2003)

1927 - Luciano Benjamín Menéndez, Arjantinli general ve insan hakları ihlalcisi (ö. 2018)

1928 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2020)

1928 - Bahaeddin Özkişi, Türk yazar (ö. 1975)

1930 - Gena Rowlands, Amerikalı oyuncu

1936 - José Antolín Toledano, İspanyol sanayici ve iş insanı (ö. 2022)

1939 - Ferdi Merter, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen (ö. 2018)

1939 - John F. MacArthur, Amerikalı teolog ve bakan

1941 - Václav Klaus, Çek ekonomist ve siyasetçi

1941 - Gilberto Bennetton, İtalyan girişimci ve iş insanı (ö.2018)

1944 - Peter Bardens, İngiliz müzisyen (ö. 2002)

1945 - Aung San Suu Kyi, Myanmarlı siyasetçi ve 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi

1945 - Radovan Karadžić, Sırp siyasetçi ve savaş suçlusu

1945 - Tobias Wolff, Amerikalı yazar

1947 - Salman Rüşdi, Hint asıllı İngiliz yazar

1947 - Hasan Şehata, Mısırlı futbolcu ve teknik direktör

1948 - Nick Drake, Britanyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1974)

1951 - Eymen ez-Zevahiri, Mısırlı ilahiyatçı ve tıp doktoru

1951 - Monika Baumgartner, Alman oyuncu ve yönetmen

1954 - Lou Pearlman, Amerikalı prodüktör (ö. 2016)

1954 - Kathleen Turner, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı

1957 - Anna Lindh, İsveç Dışişleri Bakanı (ö. 2003)

1959 - Anne Hidalgo, Fransız siyasetçi

1959 - Christian Wulff, Alman siyasetçi ve eski cumhurbaşkanı

1960 - Raúl Vicente Amarilla, Paraguaylı futbolcu

1962 - Paula Abdul, Amerikalı koreograf ve şarkıcı

1962 - Fiona Gillies, İngiliz oyuncu

1964 - Boris Johnson, Britanyalı gazeteci ve politikacı

1967 - Bjørn Dæhlie, Norveçli kayaklı koşu sporcusu

1967 - Ziya Kürküt, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu

1970 - Antonis Remos, Yunan şarkıcı

1970 - Ahmet Büke, Türk yazar ve iktisatçı

1970 - Brian Welch, Amerikalı müzisyen

1970 - Rahul Gandhi, Hint siyasetçi

1971 - Ali Ercoşkun, Türk siyasetçi

1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol futbolcu

1972 - Jean Dujardin, Fransız oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi

1972 - Brian McBride, Amerikalı futbolcu

1972 - Poppy Montgomery, Avustralyalı oyuncu

1972 - Robin Tunney, Amerikalı oyuncu

1974 - Bülent Ataman, Türk futbolcu

1975 - Hugh Dancy, İngiliz oyuncu ve manken

1975 - Anthony Parker, Amerikalı basketbolcu

1975 - Dennis Crowley, Amerikalı iş insanı ve Foursquare kurucu ortağı

1976 - Alişan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu

1978 - Dirk Nowitzki, Alman millî basketbolcu ve NBA oyuncusu

1978 - Zoe Saldana, Amerikalı oyuncu

1979 - Clara G, Rumen porno yıldızı ve yönetmen

1979 - Daniele Sottile, İtalyan voleybolcu

1979 - José Kléberson, Brezilyalı futbolcu

1980 - Lauren Lee Smith, Kanadalı oyuncu

1981 - Nadia Centoni, İtalyan voleybolcu

1981 - Clementine Poidatz, Fransız oyuncu

1983 - Macklemore, Amerikalı rapçi

1983 - Aidan Turner, İrlandalı oyuncu

1983 - Mark Selby, İngiliz snooker ve pool oyuncusu

1983 - Milan Petržela, Çek futbolcu

1984 - Katarina Kat, Kazak asıllı Amerikalı-Rus pornografik film oyuncusu

1984 - Birce Akalay, Türk oyuncu

1984 - Paul Dano, Amerikalı oyuncu

1984 - Mateus Galiano da Costa, Angolalı futbolcu

1985 - José Sosa, Arjantinli futbolcu

1986 - Ragnar Sigurðsson, İzlandalı futbolcu

1988 - Şafak Pekdemir, Türk oyuncu

1989 - Abdelaziz Barrada, Faslı futbolcu

1990 - Ebru Ertan, Türk Bilgi Sistem Mühendisi

1992 - Carlos Ascues, Perulu futbolcu

1993 - Olajide William Olatunji, İngiliz YouTuber

1994 - Miguel Cardoso, Portekizli futbolcu

1995 - Deniz Aygül, Türk basketbolcu

1996 - Lorenzo Pellegrini, İtalyan futbolcu

1998 - José Luis Rodríguez, Panamalı futbolcu

1998 - Viktoriya Zeynep Güneş, Türk yüzücü

19 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ

19 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.

19 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI

Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18

3, 5, 7, 12, 18 Şanslı Renkler: Sarı, mavi

Sarı, mavi Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin

19 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı

19 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 19 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.

19 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI

19 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.

19 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu

19 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 19 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.