19 Haziran hangi burç? 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri
Astroloji ile ilgilenen yurttaşlar insanların doğum tarihlerine göre belirlenen burçlara dair sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 19 Haziran hangi burç sorusu ise 19 Haziran tarihinde doğanların burçlarını öğrenmek için gündeme getiriliyor. 12 gruba ayrılan burçlar astrolojiyle ilgilenen insanlar için insanın hayatında oldukça etkili. Peki, 19 Haziran hangi burç? İşte 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
19 Haziran hangi burç? | Astrolojiyle ilgilenen yurttaşlar 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri araştırması yaparak burçlara dair bilgi topluyor. Astrolojiye göre bir insanın doğum tarihine göre gezegenlerin, güneşin ve yıldızın konumları o tarihte doğan insanların hayatını etkiliyor. Bilimsel olarak herhangi bir ispatı olmayan bu inanışa dair ise astrolojide insanların doğum tarihine göre edindikleri akrep, aslan, balık, başak, boğa, ikizler, koç, kova, oğlak, terazi, yay ve yengeç olmak üzere toplam on iki adet burç bulunmakta. Peki, 19 Haziran hangi burç? İşte 19 Haziran’da doğanların burcu ve özellikleri!
19 HAZİRAN HANGİ BURÇ?
19 Haziran’da doğan kişiler ikizler burcuna mensuptur. İkizler burcu, 21 Mayıs - 21 Haziran tarihleri arasında doğanları kapsar. Hava elementi ile ilişkilendirilen ikizler burcu, zekası, iletişim becerileri ve adaptasyon özellikleriyle bilinir.
19 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ÖZELLİKLERİ
19 Haziran’da doğan ikizler burcunun astrolojiye göre sahip olduğuna inanılan özellikleri şu şekildedir:
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Zeki ve Meraklı: 19 Haziran doğumlular, bilgiye aç ve sürekli öğrenme isteği olan bireylerdir. Zekaları ve merakları sayesinde yeni bilgilere hızlıca adapte olurlar.
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İletişimci ve Sosyal: 19 Haziran’da doğanlar, iletişim becerileri yüksek, sosyal ve dışa dönük kişilerdir. Konuşkan yapıları ile dikkat çekerler.
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Esnek ve Uyarlanabilir: 19 Haziran doğumlular, değişime hızlı uyum sağlayan ve esnek bir yapıya sahiptirler. Yeni durumlara ve çevrelere kolayca adapte olabilirler.
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Duygusal ve İkircikli: 19 Haziran’da doğanlar, duygusal olarak iniş çıkışlar yaşayabilir ve karar verirken ikilemde kalabilirler.
19 HAZİRAN’DA DOĞAN ÜNLÜLER
- 1301 - Prens Morikuni, Kamakura şogunluğunun dokuzuncu ve son şogunudur (ö. 1333)
- 1566 - I. James, İskoçya, İngiltere ve İrlanda kralı (ö. 1625)
- 1623 - Blaise Pascal, Fransız matematikçi (ö. 1662)
- 1731 - Joaquim Machado de Castro, Portekizli heykeltıraş (ö. 1822)
- 1764 - José Gervasio Artigas, Uruguaylı komutan ve siyasetçi (ö. 1850)
- 1782 - Robert de Lamennais, Fransız Katolik rahip, felsefeci ve politik düşünür (ö. 1854)
- 1783 - Friedrich Sertürner, Alman eczacı (ö. 1841)
- 1846 - Antonio Abetti, İtalyan gök bilimci (ö. 1928)
- 1854 - Alfredo Catalani, İtalyan besteci (ö. 1893)
- 1861 - Douglas Haig, Britanyalı mareşal (ö. 1928)
- 1861 - José Rizal, Filipinli gazeteci, yazar ve şair (ö. 1896)
- 1865 - Alfred Hugenberg, Alman iş insanı ve siyasetçi (ö. 1951)
- 1871 - Alajos Szokolyi, Macar atlet ve hekim (ö. 1932)
- 1877 - Charles Coburn, Amerikalı oyuncu (ö. 1961)
- 1896 - Wallis Simpson, VIII. Edward'ın eşi (ö. 1986)
- 1896 - Erich Koch, Alman siyasetçi (ö. 1986)
- 1897 - Cyril Hinshelwood, İngiliz kimyager ve 1956 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1967)
- 1898 - Benno von Arent, Alman mimar ve Schutzstaffel üyesi (ö. 1956)
- 1903 - Lou Gehrig, Amerikalı beyzbol oyuncusu (ö. 1941)
- 1906 - Ernst Boris Chain, Britanyalı biyokimyacı ve 1945 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1979)
- 1906 - Walter Rauff, Alman Schutzstaffel albayı (ö. 1984)
- 1907 - George de Mestral, İsviçreli mühendis (ö. 1990)
- 1909 - Osamu Dazai, Japon yazar (ö. 1948)
- 1910 - Paul Flory, Amerikalı kimyager ve 1974 Nobel Kimya Ödülü sahibi (ö. 1985)
- 1921 - Louis Jourdan, Fransız oyuncu (ö. 2015)
- 1922 - Aage Niels Bohr, Danimarkalı fizikçi (ö. 2009)
- 1924 - Vasil Bikov, Beyaz Rus yazar (ö. 2003)
- 1927 - Luciano Benjamín Menéndez, Arjantinli general ve insan hakları ihlalcisi (ö. 2018)
- 1928 - Tommy DeVito, Amerikalı müzisyen ve şarkıcı (ö. 2020)
- 1928 - Bahaeddin Özkişi, Türk yazar (ö. 1975)
- 1930 - Gena Rowlands, Amerikalı oyuncu
- 1936 - José Antolín Toledano, İspanyol sanayici ve iş insanı (ö. 2022)
- 1939 - Ferdi Merter, Türk tiyatro, sinema oyuncusu, yazar ve yönetmen (ö. 2018)
- 1939 - John F. MacArthur, Amerikalı teolog ve bakan
- 1941 - Václav Klaus, Çek ekonomist ve siyasetçi
- 1941 - Gilberto Bennetton, İtalyan girişimci ve iş insanı (ö.2018)
- 1944 - Peter Bardens, İngiliz müzisyen (ö. 2002)
- 1945 - Aung San Suu Kyi, Myanmarlı siyasetçi ve 1991 Nobel Barış Ödülü sahibi
- 1945 - Radovan Karadžić, Sırp siyasetçi ve savaş suçlusu
- 1945 - Tobias Wolff, Amerikalı yazar
- 1947 - Salman Rüşdi, Hint asıllı İngiliz yazar
- 1947 - Hasan Şehata, Mısırlı futbolcu ve teknik direktör
- 1948 - Nick Drake, Britanyalı şarkıcı, söz yazarı ve besteci (ö. 1974)
- 1951 - Eymen ez-Zevahiri, Mısırlı ilahiyatçı ve tıp doktoru
- 1951 - Monika Baumgartner, Alman oyuncu ve yönetmen
- 1954 - Lou Pearlman, Amerikalı prodüktör (ö. 2016)
- 1954 - Kathleen Turner, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı
- 1957 - Anna Lindh, İsveç Dışişleri Bakanı (ö. 2003)
- 1959 - Anne Hidalgo, Fransız siyasetçi
- 1959 - Christian Wulff, Alman siyasetçi ve eski cumhurbaşkanı
- 1960 - Raúl Vicente Amarilla, Paraguaylı futbolcu
- 1962 - Paula Abdul, Amerikalı koreograf ve şarkıcı
- 1962 - Fiona Gillies, İngiliz oyuncu
- 1964 - Boris Johnson, Britanyalı gazeteci ve politikacı
- 1967 - Bjørn Dæhlie, Norveçli kayaklı koşu sporcusu
- 1967 - Ziya Kürküt, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, seslendirme sanatçısı ve sunucu
- 1970 - Antonis Remos, Yunan şarkıcı
- 1970 - Ahmet Büke, Türk yazar ve iktisatçı
- 1970 - Brian Welch, Amerikalı müzisyen
- 1970 - Rahul Gandhi, Hint siyasetçi
- 1971 - Ali Ercoşkun, Türk siyasetçi
- 1971 - José Emilio Amavisca, İspanyol futbolcu
- 1972 - Jean Dujardin, Fransız oyuncu ve En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü sahibi
- 1972 - Brian McBride, Amerikalı futbolcu
- 1972 - Poppy Montgomery, Avustralyalı oyuncu
- 1972 - Robin Tunney, Amerikalı oyuncu
- 1974 - Bülent Ataman, Türk futbolcu
- 1975 - Hugh Dancy, İngiliz oyuncu ve manken
- 1975 - Anthony Parker, Amerikalı basketbolcu
- 1975 - Dennis Crowley, Amerikalı iş insanı ve Foursquare kurucu ortağı
- 1976 - Alişan, Türk şarkıcı, oyuncu ve sunucu
- 1978 - Dirk Nowitzki, Alman millî basketbolcu ve NBA oyuncusu
- 1978 - Zoe Saldana, Amerikalı oyuncu
- 1979 - Clara G, Rumen porno yıldızı ve yönetmen
- 1979 - Daniele Sottile, İtalyan voleybolcu
- 1979 - José Kléberson, Brezilyalı futbolcu
- 1980 - Lauren Lee Smith, Kanadalı oyuncu
- 1981 - Nadia Centoni, İtalyan voleybolcu
- 1981 - Clementine Poidatz, Fransız oyuncu
- 1983 - Macklemore, Amerikalı rapçi
- 1983 - Aidan Turner, İrlandalı oyuncu
- 1983 - Mark Selby, İngiliz snooker ve pool oyuncusu
- 1983 - Milan Petržela, Çek futbolcu
- 1984 - Katarina Kat, Kazak asıllı Amerikalı-Rus pornografik film oyuncusu
- 1984 - Birce Akalay, Türk oyuncu
- 1984 - Paul Dano, Amerikalı oyuncu
- 1984 - Mateus Galiano da Costa, Angolalı futbolcu
- 1985 - José Sosa, Arjantinli futbolcu
- 1986 - Ragnar Sigurðsson, İzlandalı futbolcu
- 1988 - Şafak Pekdemir, Türk oyuncu
- 1989 - Abdelaziz Barrada, Faslı futbolcu
- 1990 - Ebru Ertan, Türk Bilgi Sistem Mühendisi
- 1992 - Carlos Ascues, Perulu futbolcu
- 1993 - Olajide William Olatunji, İngiliz YouTuber
- 1994 - Miguel Cardoso, Portekizli futbolcu
- 1995 - Deniz Aygül, Türk basketbolcu
- 1996 - Lorenzo Pellegrini, İtalyan futbolcu
- 1998 - José Luis Rodríguez, Panamalı futbolcu
- 1998 - Viktoriya Zeynep Güneş, Türk yüzücü
19 HAZİRAN BURCUNUN YÜKSELENİ
19 Haziran’da doğan kişilerin yükselen burçları, doğum saatine bağlı olarak değişir. Astrolojiye göre yükselen burcun etkisi, kişinin dış dünyaya yansıttığı enerji ve ilk izlenimlerde belirleyici rol oynar. Astroloji analizlerinde yükselen burcu hesaplaması yapmak için doğum saatine ihtiyaç vardır.
19 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN ŞANSLI SAYILARI, RENKLERİ VE UĞURLU TAŞLARI
- Şanslı Sayılar: 3, 5, 7, 12, 18
- Şanslı Renkler: Sarı, mavi
- Uğurlu Taşlar: Akik, zümrüt, sitrin
19 Haziran’da Doğanların Aşk Hayatı
19 Haziran’da doğanlar, aşk hayatında iletişimci ve enerjik bir partnerdir. İlişkilerinde dürüstlük ve açık iletişim en önemli unsurlardır. 19 Haziran doğumlular, Terazi ve Kova burçları ile uyumlu bir ilişki sürdürebilirken, Başak ve Balık burçları ile zorluklar yaşayabilir.
19 HAZİRAN’DA DOĞANLARIN KARİYER VE İŞ HAYATI
19 Haziran doğumlular, zekaları ve iletişim becerileri sayesinde iş hayatında başarılı olurlar. İkizler burcu gazetecilik, yazarlık, öğretmenlik ve satış gibi alanlarda öne çıkabilirler. Yaratıcı ve dinamik çalışmaları ile kariyerlerinde hızlı bir yükseliş gösterebilirler.
19 Haziran’da doğanların diğer burçlar ile uyumu
19 Haziran doğumluların diğer burçlarla uyumu, ilişkilerdeki dinamiklere bağlı olarak değişir. En uyumlu burçlar arasında Terazi ve Kova yer alırken, Başak ve Balık burçları ile anlaşmazlıklar yaşanabilir. 19 Haziran’da doğanların güçlü ve zayıf yönlerini anlamak, ilişkilerde dengeyi sağlamak için önemlidir.