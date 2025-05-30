19 il için "sarı" meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, 19 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını belirtti.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere yer verildi.

Buna göre, bugün, Sivas, Kayseri, Yozgat'ın doğusu, Kırşehir ve Nevşehir'de yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanak, İç Ege'de Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli ile Muğla'nın iç kesimleri, İzmir, Aydın ve Manisa'nın doğusu, Kütahya'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Isparta ve Burdur ile Antalya'nın iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısında Eskişehir'in güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak.

Yurttaşlara, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.