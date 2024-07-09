19 ilde dolandırıcılık operasyonu: 88 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, bin 748 kişiyi dolandıran 88 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde “nitelikli dolandırıcılık” suçuna yönelik düzenlenen "Düğüm-1" operasyonlarında, bin 748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Yerlikaya'nın paylaşımına göre, Mersin, Kahramanmaraş, Erzurum, Samsun, Nevşehir ve Balıkesir merkezli Hatay, Denizli, Adana, Siirt, Diyarbakır, Kayseri, Gaziantep, Şanlıurfa, Batman, İzmir, İstanbul, Muğla ve Manisa’da “Düğüm-1” operasyonları düzenlendi.

Yerlikaya, operasyonlarda, bin 748 vatandaşı dolandırarak mağdur eden 88 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Operasyonlar sonucu 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, çok sayıda bilgisayar, telefon, sim kart ve taşınabilir bellek ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.