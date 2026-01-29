19 ilde siber suç operasyonları: 200 gözaltı, 65 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, siber suçlara yönelik 19 ilde düzenlenen operasyonlarda 200 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Operasyonlarda 65 kişi tutuklandı, 48 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamasına göre, “nitelikli dolandırıcılık, çevrim içi çocuk istismarı ve tacizi ile yasa dışı bahis” suçlarına yönelik operasyonlar son 5 gün içinde gerçekleştirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında savcılıklarca soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, şüphelilerin sosyal medya platformları ve oltalama siteleri üzerinden “görev yap kazanç sağla” ve “ürün satışı” temalarıyla dolandırıcılık yaptığı, mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladığı, yasa dışı bahis ve kumar faaliyetleri yürüttüğü, yasa dışı bahis sitelerinde para transferine aracılık ettiği ve reklamını yaptığı iddialarını paylaştı.

Ayrıca şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü bulundurduğu, POS tefeciliği yaptığı ve kişisel verilerin paylaşımı ile sorgulanmasına yönelik paylaşımlar gerçekleştirdiği tespit edildi.

Operasyonların, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerine bağlı siber suçlarla mücadele birimleri tarafından yürütüldüğü belirtildi. Operasyonlar Adana, Adıyaman, Aydın, Bolu, Çanakkale, Denizli, Düzce, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Mardin, Sakarya, Samsun ve Van’da gerçekleştirildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.