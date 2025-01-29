19. Japon Filmleri Festivali şubat ayında Çankaya’da

Kültür Sanat Servisi

Çankaya Belediyesi tarafından 5-9 Şubat arasında Japonya Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen 19. Japon Filmleri Festivali, Yılmaz Güney Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Antika Bizden Sorulur, Awake: Zihnin Oyunu, Nosari: Cennetten Bir Hediye, Penguin Highway ve Gün Batımından Sonra filmleri Türkçe altyazılı ve ücretsiz izlenebilecek.

PARLAYAN ŞEHİR

Japonya Büyükelçiliği’nin destekleriyle hazırlanan, Yoko OIKE ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü ortak projesi olarak hayata geçirilen ‘Parlayan Şehir’ tiyatro oyunu ise 22 Şubat’ta Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

ÖYKÜ GÜNLERİ

22. Uluslararası Öykü Günleri ise 8-16 Şubat arasında ÇSM’de dolu dolu bir programla Başkentlileri ağırlayacak. Söyleşi, forum, panel ve atölye çalışmalarının yer aldığı etkinliğin bu seneki teması ‘Aşk’ olarak belirlendi. Çankaya Belediyesi’nin şubat ayı kültür sanat etkinliklerinin detaylarına "https://kultursanat.cankaya.bel.tr/" adresinden ulaşılabilir.