19 KASIM 2025 REYTİNG SONUÇLARI: Yeni Dizide İzleme Oranı Ne Oldu?

19 Kasım 2025 Çarşamba gününün merakla beklenen reyting sonuçları belli oldu. Kanal D’nin güçlü yapımı Eşref Rüya, düşüş trendine rağmen 8,61 reyting ile günün açık ara lideri olmayı başardı. Rekabetin yoğun olduğu Çarşamba gününde Now TV’nin yeni dizisi Sakıncalı güçlü bir açılış yaparken, ATV’nin iddialı yapımı Kuruluş Orhan ise bir miktar güç kaybetti. İşte 19 Kasım 2025 günlük reyting sonuçları, total ve AB reyting sıralaması, en çok izlenen diziler ve programlar…

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN PROGRAMLARI (20+ABC1)

Sıra Program Reyting 1 Eşref Rüya 8,61 2 Müge Anlı ile Tatlı Sert 5,42 3 Esra Erol’da 4,79 4 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber 4,39 5 Kuruluş Orhan 4,15 6 Eşref Rüya (Özet) 3,74 7 Sahipsizler 3,68 8 Sakıncalı 3,43 9 MasterChef Türkiye 3,36 10 ATV Ana Haber 3,17

Veri kaynağı: TİAK

REYTİNGLERDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Günün lideri: Eşref Rüya – 8,61 reyting

Eşref Rüya – 8,61 reyting En çok izlenen sabah programı: Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,42 reyting

Müge Anlı ile Tatlı Sert – 5,42 reyting Yeni dizi sürprizi: Sakıncalı – 3,43 reyting

Sakıncalı – 3,43 reyting Yükselişte olan dizi: Sahipsizler – 3,68 reyting

Sahipsizler – 3,68 reyting Düşüş yaşayan dizi: Kuruluş Orhan – 4,15 reyting

REYTİNG NE DEMEK?

Reyting, televizyon programlarının izlenme oranını gösteren ölçüm değeridir. Bir programı izleyen kişi veya hane sayısının, toplam izleyici grubuna oranıyla hesaplanır. Reyting ne kadar yüksek olursa, program o kadar çok izlenmiş demektir.

REYTİNG AB NEDİR?

Reyting AB, eğitim seviyesi ve sosyoekonomik durumu yüksek izleyici grubunu ifade eder. Bu grup; üniversite mezunları, beyaz yaka çalışanlar, yöneticiler ve üst gelir grubu izleyicilerden oluşur. AB reytingi, reklam verenler için oldukça önemlidir.

TOTAL REYTİNG NEDİR?

Total reyting ise izleyici yaş, gelir, eğitim durumu gözetmeksizin tüm izleyici kitlesini kapsayan genel reyting ölçümüdür. Total reyting, programın toplum genelindeki popülerliğini gösterir.

Reyting nasıl ölçülür?

Reyting, belirli hanelere yerleştirilen özel ölçüm cihazlarıyla televizyon izleyici alışkanlıklarını analiz ederek ölçülür.

Reyting sonuçları ne zaman açıklanıyor?

Günlük reyting sonuçları genellikle ertesi sabah saat 10:00 civarında açıklanır.

Survivor, MasterChef, Eşref Rüya gibi yapımların reytingleri neden çok takip ediliyor?

Bu yapımlar yüksek izlenme potansiyeline sahip olduğu için reklam verenler ve kanal stratejileri açısından büyük önem taşır.

Sakıncalı dizisi iyi bir açılış yaptı mı?

Sakıncalı 3,43 reytingle sekizinci sıradan giriş yaparak beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

REYTİNGLERDE REKABET ARTIYOR

19 Kasım 2025 reyting sonuçlarına göre Eşref Rüya zirvedeki güçlü konumunu korumaya devam ederken, Müge Anlı ve Esra Erol gibi gündüz kuşağı programları da yüksek performans gösterdi. Sakıncalı ve Sahipsizler gibi yapımlar dikkat çekerken, Kuruluş Orhan bir miktar düşüş yaşadı. Rekabetin giderek arttığı televizyon dünyasında gelecek haftanın reyting sonuçları şimdiden merak konusu.