19. Kent Lokantası Ataşehir'de açıldı

Kent Lokantalarının 19'uncusu bugün (17 Eylül Çarşamba) Ataşehir'de İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tarafından açıldı.

Açılışta konuşan Nuri Aslan, “Kent Lokantaları; Ekrem Başkanımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğinin en önemli göstergelerinden biri. Ekrem İmamoğlu ne yapmış? 127 tane kreş yapmış. 19 tane Kent Lokantası yapmış. 16 tane yurt yapmış” dedi.

Kent lokantalarında 4 çeşit yemek, kredi kartı için 70, İstanbulkart’la yapılacak ödemelerde ise 60 TL’ye yurttaşa sunuluyor.

19 Mart operasyonuyla tutuklanan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla 3 yıl önce hizmete alınmaya başlanan Kent Lokantalarının 19’uncusunu Ataşehir Örnek Mahallesi’nde açtı.

Açılış; CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir, CHP milletvekili Nimet Özdemir, CHP PM Üyesi Baran Seyhan, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel ve Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in katılımlarıyla gerçekleştirildi. Aslan ve Adıgüzel, açılış nedeniyle yemek tezgahı önünde kısa birer konuşma yaptı.

"HALKÇI BELEDİYECİLİĞİNİN GÖSTERGELERİNDEN BİRİ"

İstanbul genelindeki 19’uncu Kent Lokantasını, Ataşehir’de açtıklarını belirten Aslan, “7 tanesi Anadolu yakasında, 12 tanesi de Avrupa yakasında kent lokantalarımızın. Ataşehir'de ilk Kent Lokantasını açıyoruz. Kent Lokantalarının önemi şu: Ekrem Başkanımızın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkçı belediyeciliğinin en önemli göstergelerinden biri” dedi. Kent Lokantalarında istihdam edilen çalışanların tamamının kadın olduğunun altını çizen Aslan, “Bir taraftan kadınların toplumsal hayata, sosyal hayata katılmalarını sağlarken, bir taraftan da ekonomik bütçelerini, ekonomik özgürlüklerini sağlamaya çalışıyoruz. Hem burada hizmet ediyorlar, bir gönül dostluğu yapıyorlar hem de ailelerine ekonomik katkıda bulunuyorlar” diye konuştu.

“İSTANBUL'UN HER NOKTASINA ULAŞMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Kent Lokantalarının açıldığı yerlerin özel olarak belirlendiğine vurgu yapan Aslan, özetle şunları söyledi:

“Öğrencilerin çok olduğu, emeklilerin çok olduğu, sosyal ihtiyaca yönelik ihtiyaçları karşılamak için, toplumun katmanlarının özellikle seçildiği yerlerde, Planlama Ajansı’mızın da yaptığı çalışmalar sonucunda belirleniyor. Bizim dokunduğumuz yer burası: Kadınlar. Hizmetimiz onlara, çocuklara. Dolayısıyla İstanbul'un her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Genel Sekreterimiz, genel sekreter yardımcılarımız sürekli inceleme ve araştırma içindeler. Şu an bizi neden eleştiriyor bazı insanlar? Geçen hafta Sancaktepe'ye gittik. 11 tane temel atma, 11 tane açılış. Alper Yeğin, Sancaktepe'de hizmet ediyor. Onursal Adıgüzel, bütün o olumsuzluklara rağmen, Ataşehir'de, halka hizmetin birinci öncelik olduğunu biliyor ve halkla hareket ediyor. Onlarca projeyi yürütüyor.”

“EKREM İMAMOĞLU NE YAPMIŞ?”

“Ekrem İmamoğlu ne yapmış? 127 tane kreş yapmış. Yaklaşık bu sene açacağımız spor salonu sayısı, 15’in üstünde. 19 tane Kent Lokantası yapmış. 16 tane yurt yapmış. Soruyor birileri: ‘Sen niye yurt yaptın? Sen niye Kent Lokantası yaptın? Niye kreş yaptın? Sen bu halkın beklentilerini niye yükselttin? Biz, onlara zaten arada bir yardım edip, onların mağduriyetini gidermeye çalışıyorduk.’ Şimdi millet artık uyandı. Kent Lokantasında kendi ekmeğini kazanan kadınlar, kreşlerde üniversiteyi bitiren öğretmenlerimize, okul öncesi eğitmenlerimize imkanlar sağladık.”

"KENT LOKANTALARI, VATANDAŞI DİNLEMENİN ÜRÜNÜ"

Kent Lokantasını, İBB ile ortaklaşa açtıklarını belirten Ataşehir Belediye Başkanı Adıgüzel de konuşmasında özetle şu ifadeleri kullandı:

“19. Kent Lokantasının Ataşehir'de açılıyor olması bizim için de büyük bir mutluluk. Ataşehirlilerin göreve geldiğimizden bugüne, en önemli isteklerinden biriydi. Kent Lokantasının adını duyduğunda heyecanlanıyor Ataşehir'deki komşularımız. Öğrenci kardeşlerimiz gelecek buraya, ileri yaştaki birçok büyüğümüz gelecek, evinde yemek pişirmekte zorlanan ve bu kapılardan mutlu çıkacaklar. Diyorlar ya ‘Kent Lokantalarıyla mı Ataşehir'e ya da İstanbul'a hizmet ediyorsunuz?’ Aslında sosyal belediyeciliğin tam da örneği Kent Lokantaları. Kent Lokantaları, vatandaşı dinlemenin ürünü. İstanbul'da yemek yemekte zorlanan vatandaşların sesini duyduğu için Ekrem Başkan bu projeyi başlattı. Ve bir sosyal belediyecilik ürünü olarak, bugün kent lokantalar, binlerce İstanbulluya, farklı 19 noktada hizmet ediyor. Ataşehir'e de hizmet ediyor olacak. Türkiye'nin önemli gurmelerinden biri Vedat Milor geldi. ‘Kent lokantalarındaki yemek, benim de testimden geçti’ dedi. Hemen Vedat Milor’a bir soruşturma geldi! Ama görüyorsunuz; hijyenik ortamlarda, diyetisyenlerle hazırlanmış besleyici menüleriyle kent lokantaları, aslında sosyal belediyeciliğin ne demek olduğunu, sadece Ataşehirlilere değil, tüm Türkiye'ye gösterecekler.”

7,1 MİLYON İSTANBULLU YEMEK YEDİ

İBB Kent Lokantaları, açıldığı tarihten bugüne kadar, toplamda 7.149.604 ziyaretçiye hizmet verdi. Yalnızca kadın çalışanların istihdam edildiği Kent Lokantalarının en yenisi olan Ataşehir Kent Lokantası, 10 kişilik personel kadrosuyla, aynı anda 54 misafir ağırlayacak kapasiteye sahip. 4 çeşit sağlıklı yemeğin 70 TL’ye (İstanbulkart’la ödemelerde 60 TL) sunulduğu Kent Lokantalarının bugünkü menüsü mantar çorba, rosto köfte, bulgur pilavı ve armut oldu.

Konuşmaların ardından Aslan ve Adıgüzel, Ataşehir Kent Lokantası’nın ilk yemeklerinin servisini yaptı.

İLKİ 2022'DE ÇAPA'DA AÇILMIŞTI

19 Mart operasyonuyla tutuklanan ve halen Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutulan Ekrem İmamoğlu, ilk Kent Lokantası'nın açılışını 17 Haziran 2022 tarihinde öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı ve öğrenim gördüğü Çapa’da açmıştı. İmamoğlu, açılış töreninde “Bizim hiçbir çocuğumuz, hiçbir gencimiz, geliri olmadığı için okula aç gitmesin istiyoruz. Ailelerimiz böyle bir sorunu ve sıkıntıyı yaşamazsın istiyoruz. Bütün bunların temel çözümü, ülkenin iyi bir ekonomi yönetimine ve sürecine kavuşmasıyla mümkün” demişti.