19 kez anjiyo olan hasta ‘cezaevinde kalabilir’miş!

İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) cezaevlerindeki ağır hasta tutuklular listesinde yer alan Marmara (Silivri) 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve birçok kez tahliyesi için başvuru yapılan 70 yaşındaki Mehmet Edip Taşar’ın tahliyesi için bir kez daha başvuru yapıldı. Kalp yetmezliği rahatsızlığı bulunan ve günde birkaç kez hastaneye götürülen Taşar, 11 Şubat’ta 19’uncu kez anjiyo oldu.

Kalp hastalığından kaynaklı 8 stent takılan ve kalp ritminde bozukluk bulunan Taşar’ın 3 kez sevk edildiği Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından "cezaevinde kalabilir" raporu verildi. MA’nın haberine göre, ATK raporları nedeniyle tahliye talepleri reddedilen Taşar, avukatları aracılığıyla infazının ertelenmesi için bir kez daha Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuruda bulundu.

Müvekkilinin sağlık durumunun son derece ciddi olduğunu ifade eden avukatı, "Ailesi, son görüşmelerinde kendisini tanıyamayacak kadar zayıfladığını, fiziksel görünümünün ciddi şekilde değiştiğini ve genel sağlık durumunun belirgin biçimde kötüleştiğini bildirmiştir. Ailesi açık görüşte Taşar’ın sürekli başını masaya koyduğunu ve nefes almakta dahi zorlandığını gördüklerini aktardı" dedi.