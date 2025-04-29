19 Mart darbesi Hazine’yi de vurdu

BirGün / ANKARA

Hazine'nin iç ve dış borç stoku Mart ayında bir önceki aya göre 360,2 milyar lira artarak ilk kez 10 trilyon lirayı aştı. Borç stokunda yılın ilk üç aylık döneminde yüzde 11 oranında artış yaşandı. Borçlar 1 trilyon liradan fazla artarak 10 trilyon 271 milyar liraya çıktı. Borcun, 5 trilyon 750 milyar liralık kısmını iç borçlar, 4 trilyon 520 milyar lirasını ise dış borçlar oluşturdu. Yılın ilk üç aylık döneminde iç borç stoku 791 milyar, dış borç stoku ise 223 milyar lira arttı.

CHP TBMM Grubu’nun hazırladığı ekonomi raporunda, Hazine’nin, bütçe açığının finansmanı için içerden ve dışardan 417,3 milyar lira borçlandığı yılın ilk üç aylık döneminde borç stokundaki artışın döviz ve altın cinsinden alınmış borçlarda kur artışından kaynaklandığı belirtildi. Dış borçların tamamını, iç borçların ise yüzde 18,5’ini döviz cinsinden borçlar oluşturdu. Toplam borç stokunun yüzde 54,4’ünü döviz cinsinden borçlar oluşturdu.

Döviz cinsinden borçların sadece 314 milyon dolar arttığı bu dönemde, bu borçların TL karşılığı ise kur farkları nedeniyle 387 milyar lira arttı. Bu artışın 280 milyar liralık kısmı, 19 Mart darbesinin ardından döviz kurunda yaşanan artıştan kaynaklandı.

Hazine’nin yaptığı projeksiyonlara göre iç borç stoku için faiz, sadece Mart ayında 141 milyar lira artarak 6 trilyon 857 milyar liraya çıktı. Faiz yükünde yaşanan bu artışın da önemli bir kısmı da 19 Mart darbesinin bir sonucu oldu. 19 Mart darbesinin ardından iç borçlanma faizleri 10-11 puan artarken enflasyon tahminleri de yükseldi. Faiz ve enflasyon yükseldikçe borç stokunun faiz yükü de arttı.