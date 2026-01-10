19 Mart eylemine katılan iki öğrenci yurttan atıldı

Haber Merkezi

Kocaeli’nde 19 Mart eylemlerine katılan ve gözaltına alındığı için haklarında yurttan süresiz çıkarma cezası verilen öğrencilere iki kişi daha eklendi. Ali Fuat Cebesoy KYK Yurdu ve Arızlı KYK Yurdu’nda 2 öğrencinin süresiz yurttan çıkarma cezası alması ile yurttan atılan öğrenci sayısı 5’e yükseldi.

Sınav haftasında yurttan çıkarıldıklarına dikkat çeken Emre Karaçam barınma haklarının gasp edildiğine dikkat çekti. Karaçam, “Hakkımızda verilen bir tedbir veya ceza yok ama yine de yurttan çıkartılıyoruz. Pes etmediğimiz için sınav haftalarında yurttan çıkarma cezası vererek terbiye etmeye çalışıyorlar. Bu hukuksuz karara karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.