19 Mart eylemlerine katılan DİSK’lilere ev hapsi

Politika Servisi

19 Mart’ta İmamoğlu’na yönelik eylemlere katıldıkları gerekçesiyle önceki gün gözaltına alınan DİSK/Genel-İş yöneticileri ve işyeri temsilcileri, Serhan Demirtaş, Olcay Çalık ve Tolga Irmak ev hapsiyle serbest bırakıldılar. Dün sabah ifadeleri alınmak üzere İzmir Bayraklı Adliyesi’ne getirilen sendikacılar, savcılık sorgularının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sendikacılara ev hapsi verildi.

Bayraklı Adliyesi önünde sendika yöneticileri ve emekçiler tarafından yapılan açıklamada, haksız ve hukuksuz gözaltıları protesto etti. DİSK gözaltı kararının ardından şu açıklamayı yapmıştı: Biz DİSK/ Genel-İş Sendikası olarak hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan yöneticilerimizin yanındayız. Sendikamız tarafından konu hakkında bilgilendirme siz basın emekçileri ve İzmir Kamuoyuyla paylaşılacaktır."

DİSK Genel İş üyeleri 21 Mart’ta İmamoğlu’na destek veren eyleme katılmıştı. Dün ifadeye çağırılan DİSK’lilerden bir kişi serbest bırakılmış, diğer üçü ise gözaltına alınmıştı.