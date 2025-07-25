19 Mart eylemlerine yeni soruşturmalar açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 19 Mart’ta gözaltına alınmasının ardından birçok kentte eylemler düzenlendi. Üniversitelerden kent meydanlarına kadar farklı noktalarda düzenlenen eylemlerde yüzlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı.

Bir yandan 19 Mart eylemlerinde gözaltına alınanların yargılamasına başlanırken bir yandan da yeni soruşturmalar açıldığı ortaya çıktı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başkent’te 25 Mart’ta düzenlenen eylemler nedeniyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet edildiği gerekçesiyle soruşturma yürütüyor.

‘PROTESTO HAKKIMI KULLANDIM’

25 Mart’taki Ankara Kızılay Meydanı’nda eyleme katılan bir yurttaş yaklaşık dört ay sonra, 22 Temmuz’da ifadeye çağırıldı. Ankara Güvenlik Şube Müdürlüğü’nde ifadesi alınan Adem Ünlü isimli yurttaş ifadesinde, “Ben belirtilen tarihte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından tüm Türkiye'de gerçekleştirilen eylemlere katılmak istedim. Kızılay Meydanı’nda gerçekleştirilen eylemlere kendi elimle yazdığım ‘Tanrım seni dinlemeyeceğim. Ya beni yaratmayacaktın ya da siyasal İslamcıları’ yazılı dövizle katıldım. Suç işlemek gibi bir amacım yoktu. Sadece Anayasa’nın bana tanıdığı protesto hakkımı kullandım” dedi.

‘SENDİKA BAŞKANI’NI KASTETTİM’

İşçi olduğunu belirten 39 yaşındaki Ünlü ifadesine şöyle devam etti: “Bu dövizde kastettiğim aslında ikinci bir dövizde ismini yazdığım Özçelik-iş Sendikası Başkanı Yunus Değirmenci'dir. Daha önce katıldığım birçok ulusal haber programında da bahsettiğim üzere emekçilerin alın terini çalan, naylon fatura, ölüm tehditleri, darp, gasp, kişisel özel bilgilerimin şahıslar tarafından paylaşılması ve FETÖ borsasına aracılık ederek FETÖ’cü işverenleri kurtarmak gibi pek çok suçu işleyenlerdir. Söyleyeceklerim bundan ibarettir.”