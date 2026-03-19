19 Mart'ın üzerinden bir yıl geçti: Neler yaşandı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı seçildiği 2019'dan bu yana birçok soruşturmaya muhatap olan, hakkında çok sayıda dava açılan, siyasi yasak istenen ve diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığı ve CHP'lilerin "19 Mart darbesi" olarak nitelendirdikleri operasyonların üzerinden bir yıl geçti. İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB davası 9 Mart’ta başladı.

İMAMOĞLU'NA KÜRSÜDEN İNER İNMEZ SORUŞTURMA

İmamoğlu, 27 Ocak'ta "Turpun Büyüğü" adı verilen basın toplantısı düzenledi. Adını, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalif belediyelere yönelik operasyonlara değinirken "Turpun büyüğü heybede" ifadesini kullanmasından alan basın toplantısında İmamoğlu, bilirkişi S.B’nin CHP'li belediyelere yönelik soruşturmaların merkezinde bulunduğunu açıkladı.

İmamoğlu'na kürsüden iner inmez hakkında soruşturma açıldı. 26 Şubat'ta kabul edilen iddianame ile İmamoğlu hakkında "Yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla 4 yıla kadar hapis cezası ve siyasi yasak istendi. Dava 12 Haziran'da görülmeye başlandı ancak İmamoğlu ve avukatları davanın hukuka aykırı usullerle Silivri'ye alındığı gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. İmamoğlu, 26 Eylül'de Silivri’de görülen duruşmada savunma yaptı. Yargılamaya 30 Mart 2026'da devam edilecek.

BİR GÜN ÖNCE DİPLOMA İPTALİ, ERTESİ GÜN GÖZALTI KARARI

Türkiye, yılın ilk aylarında İBB Başkanı İmamoğlu'nun lisans diplomasının "usulsüz" olduğuna ilişkin iddiaları sıkça tartışmaya başladı. Bu süreçte konuyla ilgili CİMER'e 2020 başlarında ihbarda bulunulduğu ortaya çıktı. "Usulsüz diploma" konusu, muhalif kesimlerce akademik bir işlemin ötesinde, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önünü kesme girişimi olduğu gerekçesiyle eleştirildi.

İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu, 1990'daki yatay geçişinin usulsüz olduğu gerekçesiyle İmamoğlu'nun diplomasını 18 Mart 2025'te iptal etti. İptal kararı, İmamoğlu'na 55 gün sonra tebliğ edildi. İmamoğlu'nun avukatları diploma iptaline karşı 6 Mayıs'ta idare mahkemesine dava açtı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, 20 Mayıs'ta kamuoyuna yansıyan ara kararıyla üniversite, Dışişleri Bakanlığı, YÖK ve Başsavcılıktan belge istedi. İstenen belgeler temin edilmeden mahkeme heyeti 30 Haziran'da HSK kararnamesiyle dağıtıldı. Yeni atanan heyet henüz göreve başlamamışken nöbetçi başkan ve üyelerle İstanbul 5. İdare Mahkemesi 25 Temmuz’da itirazı görüştü ve diploma iptali kararı için yürütmenin durdurulması istemini reddetti.

"19 MART DARBESİ"

Türkiye, geçen yıl 19 Mart sabahına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "yolsuzluk" ve yerel seçimlerdeki kent uzlaşısına ilişkin "terör" iddialı iki ayrı soruşturmada, İmamoğlu ile İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın da aralarında olduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı haberiyle uyandı.

Ekrem İmamoğlu, sabah erken saatlerde sosyal medya platformu X hesabından video paylaşarak, “Üzülerek söylüyorum. Milletimizin iradesini gasbetmeye çalışan bir avuç akıl, sevgili polislerimi kötülüğe alet ederek 16 milyon İstanbullunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır" diyerek gözaltına alındığını duyurdu.

DİLEK KAYA İMAMOĞLU: "KORKUNÇ BİR SABAHTI"

Dilek Kaya İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun Youtube kanalında 19 Mart 2025 sabahını şu sözlerle anlattı:

"Korkunç bir sabahtı hepimiz için. Şoktayım. Ekrem hazırlanıyor. Ben ona yardım ediyorum. O arada telefonu aldım. Çünkü bir şey yapmamız lazım. Video çekmek aklıma geldi. Aslında canlı yayın yapacaktım ama o kadar çok elim titredi ki canlı yayın bile yapamadım, tuşları bulamadım. Normal videoyu açtım ve video çektim. Ekrem gayet serin, soğukkanlı bir şekilde kalktı, duşunu aldı, hazırlandı. O videoyu çekerken de gördünüz hepiniz, ‘Kendimi milletime emanet ediyorum’ dedi. Çünkü milleti onu oraya getirdi. O da kendini milletine emanet ederek gitti."

PROTESTOLAR TÜRKİYE GENELİNE YAYILDI

Gözaltılar üzerine, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her ilinde protestolar başladı. Üniversitelere de yayılan protestolar haftalarca sürdü.

İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının dördüncü gününde halk Saraçhane’ye akın etti. İstanbul'a giriş ve çıkış yasağı getirildi, eylem yapılması yasaklandı. Bozdoğan Kemeri civarında polis, göstericilere müdahalede bulundu. Haftalarca süren protestolarda, yüzlerce genç gözaltına alındı, üniversitelerde idari soruşturma geçirdi.

SARAÇHANE EYLEMLERİ

Saraçhenede toplananlara hitap eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Buraya gelen tüm viyadükler, tüm yollar kapatıldığı halde ilk gün 110 bin kişiyle, ikinci gece 210-220 bin kişiyle, dün akşam 220 bin dedik. Drone görüntülerini görünce neye uğradığımızı biz de şaşırdık. Gözün gördüğü yerde 550 bin kişi vardı ve buralara yaklaşamıyorlardı. Bugün 1 milyon kişiyiz. Siz neyi başardınız biliyor musunuz? Siz sokakları geri kazandınız. Meydanları kazandınız. Tepki ve protesto hakkının yasaklanamamasını kazandınız. Hepinizin önünde saygı ile eğiliyorum” dedi.

İMAMOĞLU 23 MART'TA TUTUKLANDI

İmamoğlu ve gözaltına alınan diğer kişiler, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçimin yapılacağı 23 Mart'ta adliyeye sevk edildi. Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 50 kişi tutuklandı. Aynı saatlerde ülke genelinde yapılan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ön seçiminde ise sadece CHP üyeleri değil, vatandaşlar da oy vermek için kuyruklar oluşturdu, İmamoğlu'na 15,5 milyon kişi destek verdi.

CHP'li yöneticiler İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını "Türkiye'nin bir sonraki Cumhurbaşkanı'na yönelik 19 Mart darbesi" olarak nitelendirdi.

MALTEPE MİTİNGİ

"İmamoğlu'na özgürlük" talebiyle Maltepe'de 29 Mart'ta tarihi miting düzenlendi. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, vatandaşlar, sanatçıların da arasında bulunduğu büyük kalabalık, İmamoğlu'nun tutuklanmasını protetsto etti.

Özgür Özel, "Buradan yaşadığımız süreç 19’undaki darbe girişiminin yedi gün boyunca Saraçhane’de gece mitingleriyle, 23’ünde sandık başında tüm Türkiye’de 15,5 milyon kişiyle ve bugün Maltepe’de daha önce yine bize ait olan rekoru hep birlikte kırmamız ve tarihin en büyük buluşmasını burada gerçekleştirmemizle birlikte, geriye püskürtülmüştür" dedi. Özel, mitinge katılanların sayısının 2.2 milyon olduğunu açıkladı.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI DA TUTUKLANDI

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltı ve tutukluluk sürecini yakından takip eden, kamuoyuna açıklamalar yapan avukatı Mehmet Pehlivan 28 Mart'ta "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan gözaltına alındı.

Yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılan Pehlivan, hakkında açılan bir başka soruşturma sonucunda 19 Haziran’da tutuklandı.

İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un avukatı Serkan Günel ve avukat Kazım Yiğit Akalın ise "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ile "soruşturmanın gizliliğini ihlal" iddialı soruşturma kapsamında 24 Nisan'da gözaltına alındı.

İMAMOĞLU’NUN AVUKATININ AVUKATINA DA GÖZALTI

Günel ve Akalın yurt dışına çıkış yasağıyla serbest kalırken, aynı gün Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın avukatı Yiğit Gökçehan Koçoğlu hakkında da gözaltı kararı verildi.

İBB SORUŞTURMASINDA İKİNCİ DALGA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB soruşturmasının ikinci dalga operasyonu 25 Nisan'da yapıldı. 53 kişi hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "ihaleye fesat karıştırma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, koruması Çağlar Türkmen, kayın biraderi Cevat Kaya ve İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun gözaltına alınanlar arasındaydı. Gözaltı kararı çıkarılanlardan 18'i tutuklandı, Kadriye Kasapoğlu'nun da arasında bulunduğu diğerleri serbest kaldı.

ÜÇÜNCÜ VE DÖRDÜNCÜ DALGA OPERASYONLAR

İBB soruşturmasının üçüncü dalga operasyonu 20 Mayıs'ta yapıldı. İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de arasında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 13'ü tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yapılan açıklamada şüpheliler hakkında "adrese teslim ihaleler ve bu ihalelerle bağlantılı rüşvet süreçlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.

DÖRDÜNCÜ DALGADA 45 GÖZALTI

İBB'ye yönelik soruşturmanın 23 Mayıs'taki dördüncü dalgasında da 45 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığı'nda yapılan incelemelerde usulsüzlük yapıldığı iddia edildi. Gözaltına alınanlardan İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu ile İmamoğlu’nun Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Müdürü Ali Kurt, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay, İBB Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay'ın da aralarında olduğu 25 kişi tutuklandı.

OPERASYONLAR İSTANBUL SINIRLARINI AŞTI

Operasyonların beşinci dalgasında, dört farklı soruşturmada yedi ayrı suç iddiası ile CHP'li 5 belediye başkanının da arasında yer aldığı 47 kişi hakkında 31 Mayıs'ta gözaltı kararı çıkarıldı. Soruşturmalar Aziz İhsan Aktaş’ın ifadelerine üzerine genişletildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner ve eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun da aralarında olduğu 22 kişi tutuklandı. Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekilliği için 11 Haziran'da yapılan seçimleri AK Partili Eray Karadeniz kazandı.

İMAMOĞLU HAKKINDA BİR DAVA DAHA

İmamoğlu hakkında, 23 Mart'ta sorgulandığı sulh ceza hakimliğindeki beyanı sırasında, kendisini tutuklamaya sevk eden iki Cumhuriyet Savcısına hakaret ettiği iddiasıyla 24 Haziran'da bir dava daha açıldı. İddianamede, İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi. Bu dava, ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle 18 Ekim’de düşürüldü.

"DİPLOMA DAVASI" VE SİYASİ YASAK İSTEMİ

İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla "zincirleme şekilde resmi belgede sahtecilik" suçundan 4 Temmuz'da 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle iddianame düzenlendi. İmamoğlu'nun "hileyle aldığı evrakı yüksek lisans amacıyla İstanbul Üniversitesi'ne, askerlik hizmeti için Milli Savunma Bakanlığı'na ve Yüksek Seçim Kurulu'na sunduğu” savunuldu. İlk duruşması 12 Eylül’de yapılan davada, İmamoğlu’nun tutuklu avukatı Pehlivan da SEGBİS’le duruşmaya katılarak müvekkilini savunmak istedi. Pehlivan’ın duruşma salonuna sanık müdafi olarak girme talebi, bu konuda mahkemenin karar verme yetkisi olmadığı gerekçesiyle reddedildi. 20 Ekim’deki ikinci duruşmada, savcılığın itirazı üzerine Pehlivan’ın duruşmaya SEGİS’le bağlanmasına da izin verilmedi. Davayı izlemek isteyen gazeteci ve avukatların salona alınmaması gerginliğe yol açtı, İmamoğlu savunma yapmayı reddetti ancak hakim talimatıyla salona getirildi. Bir sonraki duruşma 8 Aralık’ta gördüldü. Dava sürüyor.

OPERASYONLARIN ALTINCI DALGASINDA 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İBB’ye operasyonların 18 Temmuz'daki altıncı dalgasında 17 kişi gözaltına alındı. 21 Temmuz’da Boğaziçi AŞ Genel Müdür Yardımcısı Deniz Erzincan ile satın alma personeli Ali Cüneyt Özdemir’in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklanırken 9 kişi adli kontrol tedbirleriyle bırakıldı.

Operasyonların 29 Temmuz'daki yedinci dalgasında İstanbul, Antalya, Çanakkale, Trabzon, Bursa ve Giresun’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. İSFALT ve İETT’nin bazı ihalelerine fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 25 kişiden 5'i sonraki günlerde tutuklandı.

İBB’ye dönük operasyonlara 12 Ağustos'ta devam edildi. Sekizinci dalgada 14 belediye personeli, şirket temsilcisi ve çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi. 14 Ağustos’ta gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı, 7'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI İNAN GÜNEY TUTUKLANDI

CHP’li belediyelere yönelik operasyonlarda dokuzuncu dalga ise 15 Ağustos'ta geldi. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, ablası Sabriye Akkaya, eniştesi İsmail Akkaya, şoförü Deniz Göleli, koruması Veysel Eren Güven, Ekrem İmamoğlu’nun şoförü Recep Cebeci, Kültür AŞ ve Medya AŞ çalışanlarının da aralarında bulunduğu 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 9 kişinin “sosyal medya yapılanması kapsamında” gözaltına alındığını açıkladı. İnan Güney de dahil olmak üzere 17 kişi 19 Ağustos’ta tutuklandı, 27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

EKREM İMAMOĞLU’NA “CASUSLUK” SUÇLAMASI DA EKLENDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekrem İmamoğlu’nu “casuslukla” da suçladı. Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, 4 Temmuz’da tutuklanan ve terörle irtibatlı olduğu iddia edilen Hüseyin Gün ile Ekrem İmamoğlu ve iletişim danışmanı Necati Özkan ilişkilendirildi. Başsavcılığın açıklamasında 2019 seçimlerinde "yabancı istihbarat servisleri ile iştirak halinde seçimlerin manipüle edilmesi için faaliyette bulunulduğu ve casusluk suçunun işlendiği" iddiası yer aldı.

İmamoğlu'nun faaliyetlerine ilişkin "Ekrem İmamoğlu suç örgütü" ifadesini kullanan başsavcılık, örgütün amacının "maddi menfaat elde ederek örgüt lideri Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı için fon oluşturmak" olduğunu iddia etti. 23 Mart’tan bu yana tutuklu olan İmamoğlu ve Özkan, 27 Ekim’de casusluk suçundan da tutuklandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ İDDİANAMESİ KABUL EDİLDİ

Birçok belediye başkanının tutuklanmasın neden olan Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik hazırlanan 578 sayfalık iddianame, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nce 5 Kasım 2025'te kabul edildi. İddianamede Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da arasında bulunduğu 200 kişi "şüpheli" olarak yer aldı.

İBB İDDİANAMESİ 11 KASIM'DA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB yönelik asıl soruşturmada ise 105'i tutuklu 407 kişi hakkında düzenlediği iddianameyi, 237 gün sonra, 11 Kasım’da mahkemeye gönderdi. Yaklaşık 3 bin 900 sayfalık iddianamede, "Ekrem İmamoğlu'nun suç örgütü lideri olduğu" savunuldu.

SAVCILIK "ÖRGÜT VAR VE AMAÇ İMAMOĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPMAK" DEDİ

Örgütün temel felsefesinin, "CHP'yi ele geçirmek ve Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı yapmak olduğu" aktarılan iddianamede, İmamoğlu hakkında, çevreyi kasten kirletmekten ihaleye fesat karıştırmaya, çıkar amaçlı örgüt kurmaktan dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlardan 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istendi. CHP'li isimlerden iddianamede birçok çelişki olduğu yönünde açıklamalar geldi. Kamuoyunda uzun süre tartışılan iddianame 25 Kasım'da kabul edildi.

İMAMOĞLU’NUN DİPLOMA İPTALİNE KARŞI AÇTIĞI DAVA REDDEDİLDİ

Türkiye 2025 yılını belediyelere dönük bu operasyonlarla tamamlarken, yeni yılın ilk ayında da İmamoğlu aleyhindeki gelişmeler sürdü. 23 Ocak 2026’da, Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptaline karşı açtığı davada mahkeme heyeti, oy birliğiyle davanın reddine karar verdi. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite lisans diplomasının iptaline karşı açtığı davada verdiği ret kararının gerekçesinde, "yatay geçişe imkan sağlanma sırasında idarece yapılan hataların, gözden kaçan, dikkatsizlik neticesinde (sehven) yapılan hatalar seviyesinde olmadığı, böylesine ağır hukuki sakatlık halleri ile hatalı durumların davacı tarafından bilinmiyor olmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu" belirtildi.

"CASUSULUK" SORUŞTURMASI TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca; Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ hakkında “siyasal casusluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma tamamlanarak kamu davası açıldı. İddianamede İmamoğlu, Gün, Özkan ve Yanardağ'ın "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Bu arada, İBB iddianamesini kabul eden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İBB dosyasında yaptığı aylık tutukluluk incelemesinde İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu 105 sanığın tamamının tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

"ÇİRKİN DAVASI" YAPILAN ÖN ÖDEME NEDENİYLE DÜŞÜRÜLDÜ

Tüm yargı süreçlerinin yanı sıra İmamoğlu’nun, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin’e hakaret ettiği iddiasıyla açılan “Çirkin Davası”nda da ikinci duruşma yapıldı. Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi, ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

Bu arada, İmamoğlu, diploma iptali işlemine karşı itirazlarını sürdürdü. İmamoğlu’nun “diplomasını iptal eden karara karşı açtığı davayı reddeden İstanbul 5. İdare Mahkemesi kararının yürütmesinin durdurulması istemi” de İstanbul Bölge 7. İdare Dava Dairesi’nce reddedildi.

İBB DAVASINDA İKİ HAFTAYI GERİDE KALDI

Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 407 sanıklı İBB Davası 9 Mart’ta başladı. Davanın ilk duruşması, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Silivri’deki Marmara Açık Ceza İnfaz Kurumu yerleşkesindeki 1 No’lu salonda görüldü.

Davada iki haftada 7 celse görüldü. Bugüne kadar 9 sanık savunma yaptı. Bayram nedeniyle haftanın son celsesi dün görüldü. Tutuklular, Ramazan Bayramı'na hapiste girecek.

19 MART'IN BİRİNCİ YILINDA SARAÇHANE'DE GECE MİTİNGİ

İmamoğlu'nun tutukluğu boyunca düzenlenen "Millet idaredesine sahip çıkıyor" mitinglerini hafta sonları illerde, hafta içi İstanbul ilçelerinde sürdüren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun diploma iptalinin ve tutukluluğunun birinci yılı dolayısıyla dün Saraçhane’de gece mitingi düzenledi.

Bir yıldır Türkiye genelinde düzenlenen mitinglerin 99’uncusu olacak Saraçhane mitingi, "Yeniden Milletin Evinde Buluşuyoruz" temasıyla yarın saat 20.30'da başladı.

Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptal tarihinin yıl dönümü olması nedeniyle dün başlayan miting, tutukluluğunun birinci yılında, bugün de devam edecek.