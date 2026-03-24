19 Mart'ın yıldönümünde sokağa çıkan üniversitelilere müdahale: Gençler barikatı aştı
Üniversite öğrencileri 19 Mart'ın yıldönümünde Ankara'da sokağa çıktı. Konur Sokak'ta gençlerin önünü kesip müdahale eden polis barikatını aşan gençler yürüyüşlerini sürdürdü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan eylemlerin yıldönümünde Ankara'daki üniversite öğrencileri sokağa çıktı. Ankara'daki Konur Sokak'ta toplanan gençler "Ne barikatlarınız ne baskılarınız mücadelemizi durduramayacak!" açıklamasını yaptı.
Açıklamanın ardından polis üniversite öğrencilerinin önüne barikat kurup müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından gençler barikatı aşarak yürüyüşlerini sürdürdü.
19 Mart'ın yıldönümünde sokağa çıkan üniversitelilere müdahale: Gençler barikatı aştıhttps://t.co/6JDLdLTUHm pic.twitter.com/aNxgZ5mzDh— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 24, 2026