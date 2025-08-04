19 Mart protestolarına katılan bir üniversite öğrencisi yurttan atıldı

Trakya Üniversitesi'nde öğrenim gören bir öğrenci 19 Mart protestolarına katılması nedeniyle yurttan atıldı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mart protestolarına katılan ve bu sırada gözaltına alınan Trakya Üniversitesi üçüncü sınıf öğrencisine, bir süre sonra Selimiye Yurt Müdürlüğünden, "yurttan atıldığına" ilişkin tebliğde bulunuldu.

Öğrenciye tebliğ edilen yazıda Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24. maddesindeki, "Türkiye Cumhuriyeti devletinin, Anayasa'da belirtilen niteliklerine aykırı davranışlarda bulunmak, milli birlik ve bütünlük duygularını zedeleyici veya bozucu maksatla bayrak veya sembol asmak, kullanmak, marşlar söylemek, açlık grevinde bulunmak, oturma eylemi yapmak, pankart taşımak veya asmak, ideolojik veya politik amaçlı gösteri, toplantı, tören düzenlemek, demeç vermek, katılmak veya katılmaya zorlamak" fıkrası kapsamında yurttan çıkarıldığı bildirildi.

"ANAYASAL HAKKIMI KULLANDIM"

Öğrenci, yaptığı açıklamada, "Anayasal hakkımı kullandım, suç teşkil eden bir şey yapmadım. Anayasal hakkımı kullanmam kriminalize edilemez" dedi.

19 Mart protestolarına katıldığı için "polis şiddetiyle gözaltına alındığını" söyleyen öğrenci, ilk önce kendisine adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı ile karakola imza verme şartları getirildiğini ancak daha sonra savcılığın itirazı üzerine hakkındaki adli kontrol şartının "ev hapsi"ne çevrildiğini ifade etti.

Ev hapsi dolayısıyla zorunlu stajını yapamadığını, derslerine katılamadığı için de okulunun uzadığını söyleyen öğrenci, gözaltına alınmasıyla birlikte el konulan telefonunun hala iade edilmediğini ve bu sebeple de ders notları ve belgelerine erişimde zorluk yaşadığını anlattı.

Öğrenci, yurttan atılmasının ardından ailesinin yanına döndüğünü, imkanları el verirse yeni akademik yılda arkadaşlarıyla beraber öğrenci evine çıkacağını belirtti.