19 Mart soruşturmalarına karşı nöbette olan Hacettepe öğrencilerine destek

Uzaklaştırma cezalarına karşı nöbete başlayan Hacettepe Üniversitesi öğrencilerine ODTÜ, Bilkent ve Ankara Üniversitesi öğrencileri dayanışma ziyareti yaptı.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünün 19 Mart’ta protestolara katılan öğrencilere verdiği 3 yıla varan uzaklaştırma cezalarına ve soruşturmalara karşı öğrencilerin başlattığı eğitim nöbeti sürüyor.

Açık derslerle, kolaj atölyeleriyle, söyleşilerle ve halaylarla devam eden nöbete bugün ODTÜ, Bilkent ve Ankara Üniversitesi öğrencileri de destek verdi.