19 Mart'tan bu yana ilk: NTV, Özgür Özel'in konuşmasını canlı yayınladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane'deki konuşmaları canlı yayınlarda vermeyen NTV, 19 Mart'tan bu yana Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasını ilk kez canlı yayında verdi.

Kanal, CHP'nin İstanbul’da düzenlediği basın toplantısının bir kısmını canlı olarak verdi.

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından haftalık grup toplantısını bugün (25 Mart Salı) İstanbul’da gerçekleştirdi.

NTV, Özgür Özel’in konuşma yaptığı grup toplantısının bir kısmını canlı yayınladı.

NTV canlı yayını (Ekran görüntüsü)

Kanal, 14.10 ile 14.39 arasında 29 dakika CHP Genel Başkanı’na yer verdi.

BOYKOT BAŞLATILMIŞTI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Saraçhane’de yaptığı konuşmada kendi tabiriyle “merkez medyada yer alan” ve İstanbul’daki kalabalık eylemlere yer vermeyen televizyon kanallarına yönelik boykot başlattıklarını duyurmuştu.

Özel, konuşmasında "Bizi görmeyeni gömeceğiz" diyerek Doğuş Grubu ve ona bağlı NTV’ye bugüne dek süre vermişti.